Orgoglio Nadal, il maiorchino supera Ruud e lascia le Finals

Con una prova di orgoglio e tenacia Rafa Nadal, già certo dell’eliminazione, supera Casper Ruud in due set ed evita cosi la quinta sconfitta consecutiva in partite ufficiali.

Il maiorchino chiude cosi un 2022 comunque strepitoso che lo ha portato a conquistare Australian Open e Roland Garros.



Nel momento di maggiore difficoltà della stagione Rafa Nadal tira fuori dal cilindro una prestazione di rabbia ed orgoglio andando a superare il norvegese Casper Ruud in due set.

Il maiorchino ha cosi salutato con una vittoria le ATP Finals, la sua eliminazione infatti era già aritmetica dopo le sconfitte maturate contro Fritz e Auger-Aliassime.

Il doppio 7-5 con cui supera Ruud evita a Nadal di subire la quinta sconfitta consecutiva in partite ufficiali, fattore che non accade addirittura dal 2003 quando aveva appena 17 anni.

Ora per il campione spagnolo tanto riposo e un duro allenamento in vista del grande appuntamento con l’Australian Open di gennaio quando difenderà il titolo vinto nell’ultima edizione.

Masterful 👏@rafaelnadal defeats Ruud 7-5 7-5 in his final match of the week!#NittoATPFinals pic.twitter.com/y1iKnWiASA — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2022

Nadal batte Ruud ma saluta le ATP Finals

I campioni si vedono nel momento di difficoltà. Cinque sconfitte ufficiali erano decisamente troppe e Nadal, pur in una condizione fisica tutt’altro che ottimale, ha immediatamente invertito la marcia concludendo il suo 2022 con una bella vittoria.

L’eliminazione dalle ATP Finals era ormai aritmetica ed il campione spagnolo ha potuto giocare con la mente libera e senza particolari pressioni.

Il pubblico torinese ha potuto cosi ammirare lampi “alla Nadal” con un dritto che è tornato a far male come nei giorni migliori.

Le ATP Finals restano un tabù nella carriera del maiorchino che infatti non è ami riuscito a vincere questo torneo in carriera.

Due set molto simili con Ruud che cede il proprio turno di battuta proprio nei due momenti decisivi e Rafa, come al solito, è chirurgico nell’approfittarne.

Il norvegese anche oggi ha dimostrato di essere un tennista estremamente solido ma che deve migliorare nella gestione dei momenti chiave del match, in questo 2022 infatti Ruud è arrivato in fondo in due slam ma in entrambi si è dovuto arrendere in finale.

Il programma delle Finals si concluderà stasera con il match tra Fritz e Auger Aliassime, il vincente della sfida andrà dritto in semifinale per sfidare il grande favorito Novak Djokovic che sembra tornato sui suoi livelli abituali.