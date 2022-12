Ordina tutta la cucina col metodo giapponese: in soli 5 minuti è pulita e splendente

Ordina tutta la cucina col metodo giapponese: in soli 5 minuti è splendente e pulita. Ecco i trucchetti per ordinare e pulire in pochi minuti la cucina.

Oltre al bagno c’è un altro ambiente della propria abitazione che richiede tanto tempo e tante energie per pulirlo in profondità: stiamo parlando della cucina. In questo ambiente tendono ad annidarsi i batteri, la polvere, le macchie di grasso, i residui di cibo e gli odori di fritto.

Piano di cottura, piastrelle, griglia del forno, tavolo, mobili e frigorifero sono tutti oggetti che richiedono del tempo per pulirli in profondità. Per non parlare poi del fatto che dopo una cena in famiglia è tutto in disordine: piatti, pentole, stoviglie, posate e coperchi devono essere tutti perfettamente puliti e riordinati. Anche il tavolo ed il piano di lavoro richiedono una pulizia per profonda per eliminare ogni odore e ogni residuo di cibo. Ecco il metodo giapponese che consente di mettere in ordine la cucina e di igienizzarla in soli 5 minuti.

Ordinare e pulire la cucina: un’impresa difficile?

La cucina è uno dei luoghi della propria abitazione dove si annidano i germi ed i batteri: è facile che si accumuli la sporcizia e si formino i cattivi odori. Dalla colazione fino alla cena la cucina è l’ambiente più frequentato e più disordinato, che richiede più tempo per pulire in profondità. Il lavello è uno degli oggetti più sporchi della cucina: qui si formano le incrostazioni di calcare, si accumulano i batteri, i residui di cibo e di sapone. Anche nel frigorifero tendono ad annidarsi i batteri, a formarsi la muffa e i cattivi odori.

Il piano di cottura dopo l’utilizzo richiede una pulizia profonda per rimuovere le macchie di sugo e di olio fritto. Sulle piastrelle è facile che si depositino macchie di pomodoro, di brodo e di ogni altro cibo, specie se si hanno bambini in casa. Pulire la cucina è un’impresa davvero difficile, ma seguendo il metodo giapponese è possibile mettere in ordine in soli 5 minuti. Non ci credi? Mettiti alla prova.

Come pulire ed ordinare la cucina con il metodo giapponese: bastano soli 5 minuti

Hai 5 minuti di tempo a disposizione per ordinare e pulire la cucina? Ecco il metodo del Sol Levante che consente di riordinare tutto in pochissimi minuti. Come fare? Ecco come devi procedere. Inizia dalla pulizia del lavello, non lasciare le posate ed i piatti sporchi in giro, mettili all’interno della lavastoviglie ed avvia il ciclo di lavaggio. Ciò che hai lavato a mano lascialo scolare, asciugalo e riponilo. Per fare brillare il lavello passa l’aceto di vino e il bicarbonato di sodio.

Anche per quanto concerne il piano di cottura è necessario togliere le griglie e pulire con una spugnetta inumidita con acqua e aceto di vino. Il frigorifero è uno degli oggetti dove si annida il cattivo odore: per eliminarlo basta inserire un bicchiere di aceto di vino e di limone.

Per avere la cucina perfettamente in ordine, è necessario controllare i sacchetti dei rifiuti e seguire le buone regole della raccolta differenziata. Ottimizziamo gli spazi ed i cassetti, seguiamo un criterio logico che ci consenta di trovare ogni strumento ed utensile in modo veloce. Ci vuole pazienza ed organizzazione, ma solo in questo modo è possibile ordinare e pulire la cucina in soli 5 minuti.