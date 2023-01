Orchidee, soltanto se le pianti così crescono in fretta e non marciscono

Orchidee, hai difficoltà a vederle crescere? Solo se le pianti così non marciranno mai e fioriranno tutto l’anno. Ecco il segreto che nessuno ti aveva mai svelato.

Lo conosci anche tu il metodo per far crescere velocemente le orchidee ed evitare che marciscano? Segui questa procedura. Ci ringrazierai per la favolosa dritta che salverà le tue piante.

Orchidea, la pianta più delicata di cui prendersi cura

Decidere di portare una pianta a casa è come adottare un cucciolo: bisognerà sempre prendersi cura di lui. Questi gioiellini verdi rappresentano il cuore Green non solo del mondo ma anche della propria abitazione.

E’ bello avere tanti piccoli pezzi di natura sul balcone, sul terrazzo o negli angoli spenti e morti della nostra casa. Ma prendersi cura delle piante non è così semplice come molti credono, soprattutto se non si è nati con il dono del pollice verde.

Sicuramente, tra le piante di più difficile gestione, rientrano le orchidee. Bellissime, con colori e fiori splendidi, sono tra i gioiellini green più richiesti, acquistati e regalati ma, ahinoi, sono anche tra le piante che più facilmente muoiono o che non cacciano fiori quando dovrebbero.

Se si verificano queste ultime due condizioni, significa che stai sbagliando qualcosa. Anche le tue orchidee, hai potuto notare, stanno marcendo o fanno fatica a fiorire? Continua a leggere, ti sveliamo il trucchetto che ti consentirà di far rinascere in un nanosecondo le tue meravigliose piante.

La tecnica per avere le orchidee fiorite e sane

Prendersi cura delle orchidee non è semplice come potrebbe sembrare. Queste piante crescono in modo diverso rispetto alle altre, le loro radici, per esempio, tendono a marcire rapidamente se non curate come si deve.

Proprio ciò, è quello che sta succedendo con le tue piante? Non preoccuparti, abbiamo per te un sistema che ti farà avere orchidee splendide e sane per tutto l’anno. Devi procurarti innanzitutto una bottiglia di plastica da 5 litri che priverai del tappo e sulla quale realizzerai un’apertura quadrata abbastanza capiente (considera che dentro dovrà entrarci la nostra pianta).

Sul fondo della bottiglia, è necessario creare dei fori di drenaggio servendoti di un coltellino. Il tappo della bottiglia lo potrai invece forare e al suo interno inserire un filo di ferro o un appendino che ti servirà eventualmente per posizionare la tua orchidea dove preferisci, anche appesa al balcone.

A questo punto, estraiamo la nostra orchidea dal suo vaso e iniziamo a rimuovere il vecchio materiale di piantagione e poi a recidere le radici danneggiate. Intanto, prepariamo questo composto che servirà come fertilizzante naturale della nostra orchidea.

In un recipiente, aggiungere 500 ml di acqua a cui uniremo due spicchi di aglio precedentemente pestato nel mortaio. Mescoliamo il tutto. Filtriamo l’acqua che nel frattempo avrà assorbito le proprietà antisettiche dell’aglio e con un dischetto di ovatta che avremo immerso in questa soluzione, iniziamo a detergere le foglie della nostra orchidea.

Perché facciamo questo passaggio? Per fare in modo che la nostra pianta sia protetta dai funghi in maniera efficace: l’odore dell’aglio e le sue proprietà, sono in grado di funzionare da fungicida.

A questo punto, mettiamo le radici della nostra orchidea nell’acqua e aglio e lasciamo in ammollo per 15 minuti. Nel frattempo, procurati la corteccia di pino che puoi acquistare nei vivai.

Passiamo allo step finale. Riprendi nuovamente la tua bottiglia di plastica trasparente precedentemente sezionata e al suo interno inserisci una spugna fatta a pezzettini, di quelle classiche verdi o bianche che puoi trovare anche dai fiorai.

Aggiungi poi la corteccia di pino e infine la tua orchidea, quella che avevi lasciato in ammollo in acqua e aglio. Copri le radici ancora con corteccia di pino. Innaffia poi il terriccio con la stessa soluzione di acqua e aglio nella quale avevi immerso la tua pianta.

Questa operazione deve essere ripetuta una volta ogni due settimane. Vedrai che così facendo, la tua orchidea fiorirà e rimarrà con radici sane e robuste per tutto l’anno.