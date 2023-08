Orchidee, con un cucchiaio di questo ingrediente le avrai rigogliose tutto l’anno

Sapevi che basta un cucchiaio di questo ingrediente per avere orchidee rigogliose tutto l’anno? Ecco cosa devi mettere per far crescere le tue piante in modo meraviglioso!

Se adori coltivare orchidee e vuoi avere piante rigogliose tutto l’anno devi usare un ingrediente che le farà crescere in maniera straordinaria. Devi usarne un cucchiaio e basterà per assicurare alle piante un’incredibile crescita e avere piante fiorite per tutto l’anno. Stiamo parlando dell’avena, ma scopriamo come realizzare un potente fertilizzante con questo ingrediente!

Luce e umidità ambientale per le orchidee

Far crescere le orchidee in modo rigoglioso dipende anche da alcuni aspetti che bisogna considerare nella loro coltivazione. Per esempio, hanno bisogno di luce, perciò è indispensabile che l’ambiente di esposizione sia molto luminoso.

Infatti, una luce molto scarsa fa deperire i fiori in maniera rapida. Dunque, bisogna evitare assolutamente di lasciare al sole le orchidee, ma tenerle preferibilmente sul davanzale di una finestra con esposizione a Nord oppure con una tenda che possa filtrare i raggi solari.

Nella stagione estiva il luogo ideale dove esporle è il balcone o il giardino, a patto che siano messe però in un angolo fresco o comunque ombreggiato. E’ anche necessario che il luogo scelto sia umido, visto che naturalmente le orchidee sono abituate a vivere in ambienti dove piove anche molte volte durante la giornata.

Per assicurare loro una giusta umidità è consigliabile riporle sopra un sottovaso ampio immerso in acqua e vaporizzare il fogliame tutti i giorni.

Come irrigare le orchidee

Il miglior metodo per innaffiare le orchidee è quello di toccare con le mani il substrato ogni 3-5 giorni: se è asciutto, è il momento giusto per irrigare.

Il momento migliore per innaffiare le orchidee è al mattino. Dopo aver irrigato abbondantemente, attendere 15 minuti per svuotare il sottovaso ed eliminare l’acqua che non è stata assorbita.

Puoi capire se è il momento di innaffiare le piante anche guardando il colore delle radici che affiorano in superficie. Se il colore è grigio argento vuol dire che serve acqua, mentre non devi irrigare se sono turgide e verdi.

Come preparare il fertilizzante

Per avere orchidee rigogliose tutto l’anno usa un fertilizzante naturale. Un ingrediente perfetto è l’avena, ecco come preparare questo fertilizzante dagli effetti incredibili:

Prendi 1 cucchiaio di avena;

Riscalda 300 grammi di acqua;

Metti l’avena nell’acqua e lascia agire il composto per 1 notte.

Trascorso il tempo, metti il composto in un mixer e frullato fino ad ottenere una soluzione biancastra e poi filtrala con il colino. Dopo aver eliminato i residui di avena, aggiungi nella soluzione altra acqua tenendo conto del rapporto 1:2. A questo punto versa un po’ di fertilizzante in un flacone spray e puoi cominciare ad innaffiare le tue orchidee con questo prodotto naturale.

Innaffia le orchidee con il fertilizzante all’avena

Per irrigare le orchidee con questo eccellente fertilizzante all’avena devi spruzzare sulle foglie, sia sulla parte superiore che su quella inferiore, sul terreno e con cura, in modo che assorba tutti i nutrienti. Evita però di spruzzare il concime sui fiori perché se si bagnano possono marcire rapidamente.

Spruzza il fertilizzante sulle radici per farle ramificare e ottenere quindi una produzione di fiori più abbondante. Per ottenere migliori risultati spruzza il fertilizzante sulle piante nel momento in cui le devi irrigare, quando le metti immerse in un sottovaso pieno di acqua.

Quando hai finito, lascia agire un po’ il concime e poi togli le piante dal sottovaso, l’acqua in eccesso sarà rimasta sul fondo. Puoi anche mettere direttamente un cucchiaio di fertilizzante nelle piante e far assorbire loro tutti i nutrienti dell’avena, che contiene proteine, grassi insaturi, fibre e carboidrati complessi.

Inoltre, l’amido contenuto nell’avena favorisce lo sviluppo della microflora benefica delle radici. Per ottenere piante rigogliose fertilizza ogni 2 settimane e otterrai orchidee stupende tutto l’anno!