Orchidea, radici forti e fiori abbondanti se lo fai: non ci pensa mai nessuno

Con un metodo a cui non ci pensa nessuno possiamo avere delle radici forti e dei fiori stupendi sulla nostra orchidea. Ecco come.

Nelle nostre case, spesso, sono presenti delle piante per far si che l’ambiente circostante sia più vivace e allegro e che rendi armoniosa la nostra casa, utilizzando queste nostre amiche verdi come complemento d’arredo.

Però, le piante, non sono utili solo come ornamenti, ma anche per rendere l’aria salubre infatti molte di loro utilizzano la fotosintesi clorofilliana e ci aiutano nel ricambio d’aria con una circolazione di anidride carbonica e ossigeno.

Orchidea, metodo per radici forti

Inoltre, alcune, di cui in particolare quelle grasse, tendono ad assorbire l’umidità presente all’interno di una stanza e quindi ad attrarre tutta la condensa ed evitare che possa formarsi della muffa sui muri.

Molte di queste piante, nella loro migliore stagione, tendono a fiorire e questi fiori sono utili per la salvaguardia del pianeta e per l’impollinazione degli insetti che rendono il mondo colorato e funzionale.

Per questo motivo, si consiglia di tenere sempre vicino alle finestre o sui nostri balconi, delle piante in piena fioritura, in modo che gli insetti impollinatori possono riposarsi e trovare del polline.

L’importanza di questi insetti nel nostro pianete è fondamentale, in quanto senza il loro lavoro non avremo tutto quello che abbiamo e dobbiamo ringraziarli di quello che fanno per l’ecosistema.

Tra le piante più vendute e acquistate, ce n’è una che va di gran lunga per via dei suoi fiori e perché è sempre stata vista come simbolo di eleganza e bellezza oltre che ad avere tantissime specie.

Ecco cosa bisogna fare

Stiamo parlando dell’orchidea, diventata, specie nell’ultimo periodo, la pianta più venduta di sempre assieme ad altre che sono diventate un must per i vivaisti, ma non tutti riescono a mantenerla come si deve.

Spesso, accade che questa pianta produca delle radici molto robuste e alcune di esse tendono a fuoriuscire dal vaso dove abbiamo posto la nostra pianta e quindi tendiamo a potarle.

Sebbene l’aspetto, inizialmente non è dei più belli, bisogna stare attenti a quello che si fa, perché tagliando queste radici, chiamate aeree, la pianta può tendere a rovinarsi e a non fiorire.

Diversamente, bisogna prendere queste radici aeree e porte all’interno di una vaschetta piena d’acqua accanto la nostra pianta e aspettare che diventino forti e robuste per poi procedere con l’operazione.

Sradicando, l’intera pianta dall’interno del vaso, ci basta travasarla in uno più grande facendo in modo che le radici aree, vengano avvolte sulle altre in modo che possano crescere forti e robusti.

In questo modo, non solo eviteremo di avere le radici aeree ma avremo anche avuto modo di far si che i fiori che nasceranno siano abbondanti e forti e faranno invidia a tutti quanti coloro che vedranno la nostra pianta.

Inoltre, ci sono vari metodi per la manutenzione dell’orchidea e alcuni di questo vedono l’utilizzo di succo di limone mentre altri vedono l’utilizzo di latte di mucca per rendere le foglie lucenti e splendenti e i fiori bianchi e rigogliosi.