Orchidea, il segreto è innaffiarla così per farla vivere a lungo

La pianta di orchidea è una delle piante più diffuse e amate. Impossibile non rimanere incantati dai suoi particolarissimi fiori e dalla sua eleganza. Ci sono diversi tipi di orchidee e sono davvero bellissime, anche se questa pianta ha bisogno di tanta cura. Sapete come bisogna innaffiarla? Solo in questo modo potrà vivere a lungo.

La pianta di orchidea è amatissima per la sua eleganza, i suoi fiori sono coloratissimi e profumatissimi. In qualsiasi Paese del mondo viene coltivata e per farla crescere sana e forte, dobbiamo avere un occhio di riguardo sulla sua alimentazione, infatti, bisogna innaffiarla in modo corretto. Come? Ve lo sveliamo subito. Non tutti sanno questo incredibile segreto sull’idratazione della nostra orchidea.

L’Orchidea ha origine dalle zone tropicali e sub-tropicali dell’America, è una pianta elegante, sensuale, raffinata e stupenda. Ma tantissime persone rinunciano a coltivarla perché credono che sia troppo difficile, però, non è affatto così. Esistono più di venticinquemila specie, infatti, ci sono diversi colori, moltissimi tipi di foglie e forme.

Per farla crescere in maniera sana, è fondamentale tener d’occhio il clima, infatti, è consigliabile scegliere un ambiente abbastanza umido. Come vi abbiamo detto prima, provengono dall’America e quindi preferiscono un clima alternato con piogge e periodi di secca. Siccome la pianta dell’orchidea si è diffusa parecchio anche in Europa, bisogna considerare anche la loro provenienza attuale per poterle curare in modo impeccabile.

Quindi, è bene scegliere per loro un clima tropicale, proprio per questo, sarà necessario crescerle in un ambiente umido, caldo e con molta luce. Inoltre, bisogna tener conto anche dell’idratazione delle orchidee. Lo sapete che esiste un trucco per farle vivere il più a lungo possibile? Sta tutto nelle annaffiature.

Come innaffiare la pianta di Orchidea

Come tutte le piante, le orchidee devono avere la corretta dose di acqua. Commettere errori durante le annaffiature sarebbe molto grave per la loro salute. Innanzitutto, vi consigliamo di innaffiarla tre o quattro volte a settimana, ma è importante controllare sempre le condizioni della pianta, quindi, fatelo solamente quando il terriccio è asciutto.

Inoltre, sarebbe giusto annaffiarle verso metà mattinata. In che modo? Il trucco è quello di immergere il vaso in una bacinella d’acqua per almeno trenta minuti, poi lasciatela asciugare all’aria aperta per circa un’ora, infine, riposizionatela all’interno della vostra casa.

Questo è il metodo corretto per la loro irrigazione. L’orchidea ha delle radici spesse e folte, ma con questo modo riusciranno ad assorbire l’acqua più facilmente. Geniale, vero? Non è finita qui, perché come vi abbiamo detto, si tratta di una pianta che ha bisogno di umidità.

Quindi, in estate fatevi aiutare da un nebulizzatore. Invece, durante il periodo di secca, innaffiatela solamente una volta a settimana, togliendo le vaporizzazioni. Ricordatevi sempre che l’irrigazione di una pianta è importantissima, infatti, accertatevi sempre di farla in modo corretto, altrimenti non durerà a lungo.