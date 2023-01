“Ora posso dirlo pubblicamente…”, Gianluca Ginoble de Il Volo: il lieto annuncio

Gianluca Ginoble de Il Volo fa il lieto annuncio e tutti restano senza parole. Ecco che cosa ha dichiarato pubblicamente il famoso tenore del gruppo musicale più conosciuto al mondo.

Tante soddisfazioni e tanta gioia per Gianluca Ginoble. Il giovane cantante de Il Volo fa finalmente il lieto annuncio. Ecco che cosa ha dichiarato pubblicamente per la gioia dei fan.

Gianluca Ginoble sorprende tutti

Componente del trio Il Volo, Gianluca Ginoble è un talentuoso e affascinante abruzzese. Nato a Roseto degli Alburni, in provincia di Teramo, si è fatto conoscere dal pubblico italiano a seguito della sua partecipazione al contest per bambini “Ti lascio una canzone”.

Proprio in quel programma conobbe i suoi attuali colleghi e amici, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Da oltre dieci anni, il gruppo è inseparabile. Quella band, nata sotto il buon auspicio delle luci dello spettacolo, continua a seguire la scia di una stella luminosa che preannuncia ancora successi futuri.

In effetti, da quando hanno messo in piedi questo trio spettacolare, non hanno avuto che successoni. I tre sono diventati famosi persino all’estero: l’Oriente aspetta con ansia i loro concerti così come anche l’America e l’Australia. Insomma, davvero delle grandi soddisfazioni.

Tra i tre componenti del gruppo, Gianluca Ginoble è sicuramente quello che ha fatto perdere di più la testa alle sue giovani fan. D’altronde, il suo fascino e la sua bellezza sono indiscussi. Ebbene, proprio il famoso cantante, ha fatto un annuncio pubblico che ha lasciato tutti senza parole.

L’annuncio inaspettato del cantante

Gianluca Ginoble felice più che mai! Il giovane cantante de Il Volo ha deciso di fare un annuncio meraviglioso: è uscito allo scoperto con la sua fidanzata, Eleonora Venturini Storaro e pubblicamente ha voluto dire qualcosa sul suo conto.

E’ la prima volta che il tenore si espone sulla sua vita privata. Sebbene siamo abituati a vederlo nelle varie trasmissioni televisive e a calcare i palcoscenici più importanti del mondo insieme ai suoi colleghi, Gianluca così come Ignazio e Piero, cerca di mantenere per quanto può, riservata la sua vita privata.

Questa volta però la gioia è così grande che ha voluto condividere anche con il suo affezionatissimo pubblico il lieto evento. Ma che cosa sappiamo sulla bella giovane che è riuscita a rapire il suo cuore?

Vi diciamo innanzitutto che Eleonora Venturini Storaro è figlia d’arte o meglio nipote d’arte: il suo cognome non vi sarà infatti nuovo. La giovane è la nipote del noto direttore della fotografia Vittorio Storaro.

Non sappiamo con precisione quando sia nata, probabilmente nel 1996, questo almeno è quanto dichiarano fonti attendibili sui social ma resta sempre un alone di mistero circa il suo genetliaco. Nel futuro della giovane moda e spettacolo.

Eleonora Venturini ha studiato presso l’Università La Sapienza di Roma, Costume e Moda e attualmente frequenta l’istituto Marangoni di Milano dove si è iscritta al corso di Fashion Design. Per il momento però, si mantiene dedicandosi anche alla professione di graphic designer per un gruppo editoriale molto importante di Roma, la Marchesi grafiche.

Gianluca ed Eleonora sembrano felici più che mai. In una recente intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, il giovane cantante de Il Volo ha confessato pubblicamente il suo amore per la Venturini. Ginoble si è detto felicemente fidanzato e innamorato.

Queste le sue parole:

“Oggi sono fidanzato e realmente innamorato. Posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Che grande gioia per il giovane tenore! I fan si sono dimostrati felicissimi per questa lieta notizia, forse un po’ meno le donne che devono ora farsi da parte e lasciare il posto alla Venturini.

Ormai è lei che ha conquistato il cuore del bel tenorino. Diversi anche gli scatti che ritraggono i due piccioncini felici e innamorati più che mai. Entrambi bellissimi, sono davvero una coppia meravigliosa.