“Ora è certo, non potrò più…”, Adriano Celentano: le parole che commuovono

E’ da tantissimo tempo che non vediamo più Adriano Celentano nel piccolo schermo, infatti, quest’ultimo periodo si è dedicato molto di più ai social. Nelle scorse ore, è ritornato al centro dell’attenzione a causa delle sue dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate: scopriamo cosa è accaduto.

Adriano Celentano è senza dubbio uno dei personaggi più amati e seguiti del mondo dello spettacolo italiano. E’ un cantante storico, apprezzatissimo da tutti, sia dai grandi che dai più piccoli. La sua musica fa emozionare ancora oggi. Nelle scorse ore, ha attirato l’attenzione a causa di alcune sue dichiarazioni: scopriamo cosa è accaduto.

Adriano Celentano al centro dell’attenzione: tutti i dettagli

Il Festival di Sanremo è terminato da pochi giorni e già sono iniziate le prime polemiche. Questo 73esimo Festival della musica italiana, ha registrato degli ottimi ascolti, si tratta di un’edizione storica, infatti, per la prima volta, è stato presente anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso della finale, hanno assistito 15.674.000 spettatori. Insomma, degli ascolti da record.

Nonostante sia andato tutto bene, come ogni anno le polemiche non sono mancate. A dire la sua, nelle scorse ore, è stato Adriano Celentano. Il “molleggiato” non si vede da tempo nel piccolo schermo, infatti, in questo ultimo periodo si è dedicato molto di più ai social, in particolare al suo profilo Instagram.

Poco fa, il noto cantante storico ha scritto un post dove ha rilasciato delle dichiarazioni veramente scottanti, che non sono passate inosservate, infatti, ha attirato l’attenzione di moltissime persone: scopriamo cosa ha detto, le sue parole hanno commosso tutti.

Le parole di Adriano Celentano: “Ora è certo, non potrò più…”

Adriano Celentano ha fatto preoccupare milioni di persone a causa delle sue parole che ha scritto sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, ha rivelato che non potrà più essere presente in televisione, un duro colpo per tutti i suoi fan che hanno dimostrato di essere contrari a questa decisione del cantante, attraverso i commenti che hanno lasciato sotto il post.

Le sue parole sono un chiaro riferimento al Festival di Sanremo, anche se il nome della storica trasmissione non è citato. In particolare, ha scritto:

“Stamattina ho letto i giornali. Ora è certo: non potrò più tornare in televisione.”

Una frase che farebbe intendere le polemiche politiche che ci sono state in questi giorni sul Festival di Sanremo. Non solo, ha detto la sua anche sul caso Blanco, infatti, ha trovato la reazione del cantante un po’ troppo eccessiva:

“Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato. Però i fiori…”

Ma qualche giorno fa, Adriano Celentano ha rivolto dei bellissimi complimenti al conduttore, Amadeus, per essere riuscito a portare Sergio Mattarella all’Ariston di Sanremo. Abbiamo anche assistito a un trio formidabile, ovvero, quello formato da Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.