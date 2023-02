E’ arrivata la sostituzione per Andrea Delmastro, indagato per la rilevazione degli atti su Cospito: al suo posto Matilde Siracusano.

Dopo l’inserimento di Andrea Delmastro negli indagati per le rivelazioni degli atti sul caso Cospito, Andrea Delmastro è stato sostituto in commissione Giustizia da Matilde Siracusano. Il sottosegretario alla Giustizia è finito non solo nel calderone delle polemiche dopo le rivelazioni in Aula dello scorso 1 febbraio di Donzelli, ma anche e soprattutto nelle indagini della procura di Roma. Le opposizioni lo hanno costretto a non partecipare alla commissione.

Delmastro, l’opposizione contro il sottosegretario: sostituito in commissione di Giustizia

Aveva già dichiarato di non essere disposto alle dimissioni, e che le rivelazioni fornite a Donzelli non fossero secretate. Sta costando a Delmastro, assoluzioni di Nordio a parte, la bravata con la quale aveva intenzione di mettere in cattiva luce il Pd dopo la visita dei democratici in carcere a Cospito.

Il sottosegretario dopo il ministro della Giustizia, che lo avrebbe per così dire perdonato, ha dovuto rendere conto anche al Premier in questi giorni. Sabato intanto la procura di Roma lo ha iscritto al registro degli indagati per la rivelazione degli atti su Cospito, e nel pomeriggio di oggi le opposizioni si sono mobilitate per non farlo partecipare alla commissione Giustizia.

Delmastro è stato sostituto in extremis dunque da Matilde Siracusano, la sottosegretaria alla Presidenza, che alle 16:10 ha partecipato alla commissione Giustizia alla camera. Le opposizioni, tra Pd, Movimento Cinque Stelle, Terzo Polo e Avs avevan comunicato di essere state pronte ad ad abbandonare i lavori se il sottosegretario si fosse presentato.

Opposizione unita contro Delmastro: Donzelli e Delmastro a Montecitorio

I capigruppo dell’opposizione avevano già lanciato l’allarme, rinnovato oggi mentre in corso c’era il voto di fiducia, dell’anomalia che si sarebbe potuta verificare qualora ci fosse stato Delmastro in aula, e uniti al secondo piano di Montecitorio avevano inoltrato un messaggio a via Arenula sottolineando il dissensò e preannunciando che avrebbero – in caso di presenza del sottosegretario – abbandonato i lavori della commissione.

Secondo quanto riportato da Repubblica inoltre, lo stesso Delmastro era stato visto nel primo pomeriggio di oggi nei corridoi dell’Aula, in compagnia addirittura di Giovanni Donzelli. I due protagonisti dello strafalcione, che hanno utilizzato le carte del Dap per diffamare il Partito Democratico dopo la visita a Cospito, che hanno però con il loro gesto già causato diversi disagi, oltre all’avvio dell’inchiesta della procura di Roma.