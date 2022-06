“Operazione urgente”, dall’Honduras all’ospedale: proprio lui finito sotto i ferri

Gravissima la situazione all’Isola dei Famosi, d’urgenza in ospedale. L’operazione così urgente da costringerlo a lasciare il reality.

È oramai risaputo che il programma televisivo l’Isola dei Famosi mette, a ogni nuova stagione, alla prova i suoi nuovissimi concorrenti. Esagerate perdite di peso, prove corporee durissime e strazianti.

Molte volte i partecipanti dello show sono finiti in condizioni mediche critiche. È proprio questo il caso, in cui il repentino cambio di peso lo ha portato a gravi infermità fisiche e tremende conseguenze.

È finito proprio sotto i ferri il temerario concorrente, amato dai fan dell’Isola dei Famosi che è stato sottoposto a diverse cure mediche anche alle Honduras, nel bel mezzo del programma.

Le condizioni mediche del naufrago

Il naufrago intrepido che deve subire il temibile intervento, non sembra abbia avuto tanta fortuna col programma. Di fatti esso ha messo in crisi persino la sua relazione amorosa, in questo momento agli sgoccioli per via della lontananza. Povero lui.

La presenza di Marco Cucolo nel programma ha causato anche una rottura plateale con Lory Del Santo, la quale non si era fatta scrupoli a lasciare il giovane davanti a tutti, in piena diretta.

La situazione della coppia continua ad essere incerta e, anzi, ad aggravarsi per via dell’operazione che il naufrago dovrà affrontare.

Quest’ultima, infatti, sembra essere piuttosto delicata. Il benessere di Marco è alquanto compromesso, tanto che il trentenne campano deve prestare la massima attenzione su quello che ingerisce.

L’operazione alla quale si sottoporrà potrebbe portargli via un mese di convalescenza, nel quale ovviamente sarebbe impossibilitato a vedere la Del Santo. Del resto lei stessa, avrebbe confermato, sembrerebbe essere impegnata negli Stati Uniti.

La storia tra i due sembra essere al lastrico, nonostante si regga ancora in piedi, a quanto ci è dovuto sapere.

I fan dell’Isola preoccupati per Cucolo

Gli appassionati del programma televisivo hanno inizialmente preso sottogamba la situazione di Marco, considerando che lo stesso si fosse posto l’obiettivo di perdere più peso di quel che non avesse già perso, ma quando la situazione ha iniziato a divenire critica non ci hanno messo molto a far sentire tutto il loro calore.

Infatti gli stessi fan hanno voluto far sentire la loro solidarietà attraverso il mondo dei social, tenendo a precisare quanto Marco sia un bravo ragazzo, “Un cuore d’oro”, sincero, educato e gentile, sono questi gli aggettivi che sono stati affibbiati al giovane trentenne.

Marco Cucolo il più sottovalutato.

è sempre sincero e l’unico che non ha MAI perso il controllo e l’educazione in tutti questi mesi.

voi dite che non fa niente, per me invece è un esempio di buona educazione e gentilezza, sempre con un sorriso stampato in faccia. #isola pic.twitter.com/httScV6Kiw — BadgalVale (@badgalvale) June 6, 2022

Sperando che le parole di chi si è affezionato a lui attraverso lo schermo di un televisore gli arrivino, ci auguriamo tutti che Marco Cucolo si possa riprendere.