“Operazione Menai Bridge”, cosa accade alla morte di Re Carlo: fuori il piano segreto

“Operazione Menai Bridge”, che cosa succede alla morte di Re Carlo? Svelato il piano segreto. Tutti i dettagli vengono rivelati.

Come per la Regina Elisabetta, anche con il Re Carlo c’è un nome in codice per annunciare in futuro la dipartita dell’attuale regnante d’Inghilterra: è l’operazione Menai Bridge. Vediamo che cosa prevede.

Re Carlo, iniziati da giorni i preparativi del suo funerale

Per quanto possa sembrare una situazione macabra, davvero però si sta verificando: sono già in corso i preparativi per il funerale del Re Carlo.

Vi state chiedendo che cosa significa? Perché si sta già preparando la cerimonia funebre dell’attuale sovrano d’Inghilterra se quest’ultimo non ha ufficializzato ancora il suo titolo nemmeno con la cerimonia dell’incoronazione?

La risposta è presto data. Tutti i sovrani in Inghilterra sono preparati alla loro morte che può essere improvvisa, per via di attentati o incidenti, o naturale come nel caso di Queen Elizabeth, per età longeva o malattia.

Per quanto riguarda il regno di Inghilterra, quando un sovrano compie 73 anni, gli alti funzionari di corte, nominati dal re o dalla regina, iniziano a familiarizzare con la possibilità della morte del loro regnante, pertanto i loro funerali iniziano ad essere organizzati e loro stessi diventano protagonisti, ancora in vita, di prove che per anni si ripetono in attesa che il funesto giorno arrivi.

Per annunciare la morte di un reale vengono utilizzati dei nomi in codice. Nel caso della Regina Elisabetta, il code phrase era “The London Bridge is down”. Nel caso del Re Carlo, viene già fuori, con grande sorpresa di tutti il code name per annunciare la sua dipartita: stiamo parlando della “Operazione Menai Bridge”.

“Operazione Menai Bridge”: che cosa succede alla morte del sovrano

Quando è morta la Regina Elisabetta, il code phrase utilizzato per annunciare la dipartita della sovrana era “The London Bridge is down”. Questi nomi in codice vengono stabiliti per evitare che i centralini di Buckingham Palace apprendano la notizia di un evento così importante, prima di alti funzionari o membri o operatori di corte e della Royal Family.

Ogni reale è contraddistinto da un nome in codice che servirà per annunciare la dipartita. Nel caso, per esempio, del duca di Edimburgo era “Operation Forth Bridge”, nel caso della regina madre, Elisabetta I, invece era “Operation Type Bridge”. Nel caso di Carlo abbiamo già il code phrase “Operation Menai Bridge”.

Che cosa prevede il protocollo funebre nel caso di morte dell’attuale sovrano d’Inghilterra? Secondo alcune indiscrezioni, quando il Re Carlo morirà, si seguiranno gli stessi medesimi passaggi che sono valsi per annunciare la morte della Regina Elisabetta.

Pertanto, prima verrà pronunciato il nome in codice “Menai Bridge” che indica il ponte più importante della Cornovaglia, quello che congiunge l’isola di Anglesey e il Galles continentale. Dopodiché, la comunicazione sarà data ai funzionari di corte, ai dipendenti pubblici e ai membri del governo. Poi alla stampa.

Giornalisti e conduttori vestiranno di nero. Inizierà un periodo di lutto nazionale che coinvolgerà tutto il Regno Unito: si rincaserà prima da lavoro e i negozi chiuderanno. Ci sarà poi il funerale di stato dopo 12 giorni dalla morte del sovrano. A presiederlo sarà l’arcivescovo di Canterbury che è la figura religiosa più anziana della chiesa anglosassone.

Il funerale si svolgerà o a Westminster oppure nella cattedrale di Saint Paul. A quanto pare, sarebbero già cominciate le prove e Carlo starebbe già apprendendo le regole che tutti dovranno seguire dopo la sua morte.

Una situazione davvero raccapricciante ma che si rende necessaria per far sì che il meccanismo perfetto del protocollo funebre reale non mostri nessuna pecca. Da adesso in poi, alcuni dettagli saranno rivisti e aggiornati per modificare eventualmente alcuni punti dell’ “Operazione Menai Bridge”.