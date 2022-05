Operazione al ginocchio per Zlatan Ibrahimovic, tornerà tra circa otto mesi

Una stagione terminata con il sigaro in bocca ed il megafono in mano, Zlatan Ibrahimovic è stato l’uomo in più di questo Milan non tanto per le presenze in campo, quanto per la mentalità trasmessa ai suoi compagni di squadra.

Anche senza giocare la copertina di questo Milan campione d’Italia se la prende indiscutibilmente Zlatan Ibrahimovic.

Il carisma e il carattere del fenomeno svedese si è ancora una volta rivelato in tutta la sua grandezza, parole giuste al momento giusto e tanta pressione positiva nella testa delle giovani promesse del Milan.

Operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro perfettamente riuscita

E’ di pochi minuti fa il comunicato ufficiale del Milan che diffonde la perfetta riuscita dell’operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto questa mattina Zlatan Ibrahimovic.

Era in programma da tempo e servirà a risolvere definitivamente i problemi che hanno condizionato tutta la stagione del numero 11 rossonero.

L’intervento è stato eseguito dal Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, con la presenza del medico del club rossonero Stefano Mazzoni, presso una clinica a Lione.

Circa sette mesi per rivedere di nuovo in campo Zlatan, che a quanto pare non ha nessuna intenzione di lasciare il calcio giocato.

Seconda operazione al crociato dopo quella del 2017 per Ibra

Nella stagione 2016/2017 Zlatan Ibrahimovic riportò il primo grande infortunio della sua carriera durante la sfida tra il suo Manchester United e l’Anderlecht; rottura del legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro e stagione finita.

Il fenomeno svedese impiegò sette mesi per tornare in campo dando una risposta importante a chi già lo considerava un ex calciatore.

Le sfide sono state sempre uno stimolo per l’attaccante del Milan che, a quanto pare, anche dopo questo ulteriore stop allesta di 40 anni non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio giocato.

Ancora Milan o ritiro?

La festa per lo scudetto conquistato non ha lasciato spazio e tempo alla dirigenza rossonera per discutere sul rinnovo contrattuale dello svedese.

A breve ne sapremo di più, ciò che unisce il Club di Via Turati e Ibrahimovic è un qualcosa di speciale, probabile che lo svedese voglia terminare la sua carriera con la maglia rossonera, davanti ai tifosi che più di tutti lo hanno fatto sempre sentire a casa.