Operaio gravemente ferito dal nastro trasportatore

Gravissimo incidente sul lavoro è quello che è avvenuto a Chiaviche di Poncarale, in provincia di Brescia dove a restarne vittima è un giovane operaio di 28 anni. L’uomo è ora ricoverato in ospedale.

È rimasto schiacciato dal nastro trasportatore mentre stava lavorando. Immediatamente soccorso, ora si trova in gravi condizioni all’ospedale. In corso le indagini.

Operaio di 28 anni ferito sul lavoro

Immediatamente soccorso, resta ora da capire se si sia trattato di un malfunzionamento della macchina dove stava lavorando o se si sia trattato di un errore umano. Arrivato il personale medico del 118, il giovane è stato portato in ospedale e, ora, si trova nel reparto di terapia intensiva all’ospedale civile di Brescia.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane è rimasto schiacciato da un nastro trasportatore. Lì sarebbe rimasto intrappolato e, questo, gli ha provocato gravi ferite su tutto il corpo. È successo nel pomeriggio di ieri quando i suoi colleghi si sono accorti che qualcosa non andava. Hanno visto cosa gli era accaduto ed hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I sanitari lo hanno rianimato e soccorso sul posto, prima di trasportarlo, in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Brescia. Ciò che mette apprensione, sia nei suoi familiari, quando in amici, paresti e colleghi di lavoro e che, purtroppo, nella serata di ieri, i medici non lo avevano ancora dichiarato fuori pericolo.

Mentre il giovane veniva trasportato in ospedale, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine. I tecnici del Psal di Ats, il servizio di prevenzione e di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, ha dato immediatamente inizio ai rilievi per capire come sia potuto succedere e come il giovane sia finito schiacciato sulla macchina.

Rimasto schiacciato da un macchinario

Il 28enne, ora, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Brescia e, fino a ieri sera, quando è stato diramato l’ultimo bollettino medico, non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. Si attendo ulteriori sviluppi nelle indagini per capire come sia successo.