ONU: lo sviluppo umano torna ai livelli del 2016

Secondo uno studio della Onu dal 2019 oltre il 90% dei paesi ha subito un’involuzione nei propri indicatori di progresso come l’aspettativa di vita, l’istruzione e l’economia a causa della pandemia, delle guerre e dei cambiamenti climatici.

L’ONU parla nel suo ultimo rapporto di un “contesto di incertezza senza precedenti” che polarizza e paralizza la societàLa curva del progresso globale si è rotta. “Per la prima volta in oltre tre decenni, abbiamo assistito al declino dell’indice di sviluppo umano (HDI) per due anni consecutivi. Siamo, in termini statistici, al punto in cui eravamo nel 2016″, riassume Achim Steiner, amministratore del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l’ente che prepara lo studio.

L’edizione 2022 del rapporto Onu rivela che il calo è anche diffuso: oltre il 90% dei paesi del mondo, ricchi e poveri, ha registrato un calo dei propri indicatori di aspettativa di vita, istruzione e reddito individuale. L’umanità torna così quasi al punto di partenza del percorso segnato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, approvati nel 2015, per un mondo più giusto, pacifico e abitabile nel 2030. L’impatto del covid-19, gli effetti dei cambiamenti climatici e dei conflitti hanno causato la caduta dello sviluppo umano nel 2020.

Era la prima volta che accadeva dal 1990. Lungi dall’essere risolte, quelle stesse crisi, aggravate dalla guerra in Ucraina, sono dietro il calo nel 2022, notano gli autori del rapporto. Che si traduce in un “contesto di incertezza senza precedenti nella storia”, nelle sue parole, che alimenta il sentimento di insicurezza e di reciproca sfiducia.

Non è una percezione, lo dimostrano i dati: anche prima della pandemia, anche quando il mondo avanzava, sei persone su sette dicevano di sentirsi insicure e nuove statistiche suggeriscono che meno del 30% dell’umanità crede di potersi fidare degli altri , il livello più basso registrato. Pedro Conceição, direttore dell’Ufficio per lo sviluppo umano dell’UNDP, approfondisce il significato di questi numeri: “I cittadini sono preoccupati per la povertà, la frustrazione, l’inflazione, la fame.

E sono preoccupati per i conflitti violenti, che hanno colpito 1,2 miliardi di persone anche prima della guerra in Ucraina. Un’irrequietezza che spesso porta all’angoscia, motivo per cui abbiamo assistito a un calo della salute mentale in tutto il mondo”. Hanno delle ragioni, aggiunge: “Metà della popolazione attuale non vede progressi nel proprio tenore di vita rispetto a quello dei genitori.

E circa il 40% di coloro che hanno più istruzione dei propri genitori non percepisce di stare meglio”.L’insicurezza e la sfiducia diffuse, i disordini e la perdita di speranza creano le giuste condizioni per la polarizzazione, l’estremismo e il conflitto, afferma il rapporto HDR del 2022, Uncertain Times, Unstable Lives: Shaping Our Future in a World in transformation. “Essi paralizzano anche le persone, proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno di risposte collettive”, analizza Steiner. “Un mondo diviso, in guerra e in conflitto, in competizione tra loro, non è ben preparato ad affrontare le decisioni trasformative necessarie.

Pandemie, criminalità informatica, cambiamenti climatici, migrazioni, semplicemente non possono essere risolti da ciascun Paese in isolamento”, riflette. “Le persone che si sentono più insicure tendono a fidarsi meno degli altri e hanno anche maggiori probabilità di sostenere posizioni politicamente estreme. E quella polarizzazione all’interno e tra i paesi è in aumento. In effetti, l’incertezza e un sentimento di insicurezza rafforzano i legami tra persone che condividono convinzioni simili e aumentano la sfiducia nei confronti di altri che la pensano in modo diverso.

E la tecnologia digitale spesso alimenta questa fiamma di divisione”, approfondisce Conceição. La democrazia è “nei guai”, dice il presidente. Nonostante gli avvertimenti che la Onu lancia nel rapporto, né il settore privato né la comunità internazionale sono all’altezza delle sfide, si lamenta Steiner. “Dobbiamo investire nelle istituzioni multilaterali che abbiamo, nelle Nazioni Unite. E cosa stiamo vedendo in questo momento? Un taglio ai fondi per lo sviluppo e ai fondi umanitari.

Non vediamo che le nazioni più ricche, quelle più in grado di contribuire in un momento di estremo bisogno, si facciano avanti e aiutino Paesi che si trovano in una situazione estremamente difficile”, è indignato. “Anche l’UNDP non è una bacchetta magica, non è un proiettile d’argento, né ha la capacità di cambiare la realtà da solo. Ma la nostra spesa totale nei 170 paesi in cui lavoriamo è quasi l’equivalente del budget del NYPD per il 2022″, illustra il sottofinanziamento.

Mentre la battuta d’arresto nello sviluppo umano è stata quasi universale, né il danno né la resilienza sono paragonabili tra le nazioni più prospere e quelle più svantaggiate. Anche il progresso che ha significato un raggio di luce tra le nuvole è diventato un’arma a doppio taglio che ha danneggiato i più vulnerabili con maggiore virulenza. Lo sviluppo del vaccino contro il covid-19 a tempo di record, seguito dalla più grande campagna di immunizzazione a memoria, rappresenta un progresso scientifico storico, sebbene la sua distribuzione sia stata molto diseguale tra i paesi.

Ad oggi, il 72% della popolazione nei paesi ad alto reddito aveva ricevuto almeno una dose, mentre il tasso di copertura scende al 21% nei poveri. “L’accesso asimmetrico al vaccino è una delle tante disuguaglianze che si sono approfondite nella pandemia”, avverte il documento dell’UNDP. Le donne, ad esempio, si sono assunte in modo sproporzionato il peso delle faccende domestiche e dell’assistenza durante il blocco per frenare la diffusione del virus.

E nei territori in conflitto, la violenza di genere e le aggressioni sessuali sono in aumento. Anche l’istruzione soddisfa lo standard. La maggior parte degli studenti nelle nazioni più prospere ha potuto continuare la propria istruzione online e ha potuto tornare in classe non appena hanno riaperto.

Questo non era il caso degli scolari delle nazioni meno sviluppate senza risorse sufficienti per mantenere l’istruzione a distanza. Molti non sono nemmeno tornati quando sono riprese le lezioni, soprattutto le ragazze. Ancora peggio sono i piccoli che vivono nei campi profughi o sfollati a causa di guerre o avversità climatiche.