Onde quadrate, se le noti devi uscire subito dall’acqua: cosa potrebbe accadere

Hai mai sentito parlare di onde quadrate? Se dovessi vedere che si formano nel mare dovresti uscire velocemente dall’acqua. Ecco perché.

Le onde quadrate vengono chiamate anche mare incrociato. Si tratta di un fenomeno abbastanza impressionante e spaventoso.

Cosa s’intende per mare quadrato

Il fenomeno delle onde quadrate è stato osservato spesso al largo della Ile del Re, un’isola nell’Oceano Atlantico che appartiene alla Francia. Lì, il posto dove sono solite formarsi, è ai piedi del faro dell’Isola. Se dovessi avvistarle, devi correre fuori dall’acqua.

Sembra quasi un fenomeno soprannaturale. Perché si originano le onde quadrate? Per poter rispondere a questa domanda, è necessario partire da lontano. Il fenomeno delle onde quadrate si spiega facilmente ed è qualcosa di molto naturale.

Esistono diversi tipi di onde, ad esempio quelle di risacca ma anche onde quadrate o mare incrociato. Perché si sviluppino onde quadrate devono esserci due onde provenienti da direzioni diverse. Queste due onde devono incontrarsi all’improvviso in modo che non si mescolino. Quindi entrano in competizione e formano una specie di griglia sulla superficie del mare. Gli esperti del mare affermano che queste onde siano pericolose. Vediamo perché.

Perché sono pericolose

I navigatori affermano che un mare percorso da onde quadrate è difficile da navigare poiché le onde arrivano in tutte le direzioni. Se dovessi essere in acqua, per nuotare o fare paddleboarding potrebbe diventare molto complicato lottare contro queste onde contraddittorie.

Dunque, le caratteristiche del mare incrociato includono onde provenienti da direzioni diverse che si scontrano e si sovrappongono, creando una superficie marina irregolare con creste e cavità che si formano in modo casuale. Questo tipo di mare può essere più difficile da navigare rispetto a onde regolari provenienti da una sola direzione. L’impatto delle onde incrociate può causare un movimento più rollante e instabile dell’imbarcazione, aumentando il rischio di mal di mare e richiedendo una maggiore attenzione nella navigazione.

Per affrontare il mare incrociato, è consigliabile adottare alcune misure precauzionali, come ridurre la velocità dell’imbarcazione, mantenere una rotta stabile, assicurarsi che gli oggetti siano ben fissati a bordo per evitare danni e utilizzare dispositivi di sicurezza adeguati come giubbotti salvagente.

Tanto più che questo fenomeno corrisponde spesso a un mare agitato. Possiamo trovarci sballottati, agitati sulla superficie dell’acqua. Questo è il motivo per cui si consiglia di uscire rapidamente dall’acqua non appena si nota questo fenomeno, avvisando anche gli altri bagnanti.

Il mare incrociato è un fenomeno molto raro in Europa ma si osserva di solito a livello dei promontori che separano gli oceani. Osservando il mare, comunque, più alta è l’onda, più si infrangerà. Inoltre, non bisogna dimenticare che il mare mosso è molto più pericoloso quando la marea si ritira.