Onana lascia la nazionale a 26 anni

Dopo le polemiche con l’allenatore Rigobert Song durante il Mondiale, in mattinata il portiere dell’Inter Andrè Onana ha deciso di lasciare la nazionale.

La decisione è clamorosa se pensiamo alla giovanissima età del portiere nerazzurro e al fatto che avrebbe tranquillamente potuto giocare almeno un altro mondiale con la maglia del Camerun.



Andrè Onana non difenderà più la porta del Camerun: l’estremo difensore dell’Inter ha deciso di lasciare la propria nazionale a soli 26 anni.

L’ex Ajax aveva discusso con l’allenatore Song durante il mondiale in Qatar ed aveva lasciato anzitempo il ritiro tornando a Milano.

La notizia arriva direttamente dal profilo social del calciatore che con una lettera ha salutato la propria nazionale, ora potrà concentrarsi soltanto per la causa nerazzurra.

La decisione arriva il giorno dopo il suo ritorno in campo con l’Inter: ieri Onana infatti ha difeso la porta nerazzurra nel test amichevole vinto dalla squadra di Inzaghi contro la Reggina.

Questa la lettera del calciatore dell’Inter:

“Tutto è iniziato a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove, fin da piccolissimo, la mia famiglia mi ha trasmesso i valori che identificano il popolo camerunese. Ho capito che l’amore per questo Paese è eterno e tale impegno non è negoziabile. Ricordo come seguivamo le partite in famiglia. Solo i camerunesi possono capire cosa significa per noi vedere giocare i Leoni Indomabili. È stato allora che ho iniziato a sognare di indossare un giorno la maglia della nazionale. E ora, dopo infinite ore di allenamento, viaggi lunghissimi e tanta perseveranza, posso dire con orgoglio di aver realizzato il mio grande sogno. Ma ogni storia, per quanto bella possa essere, ha la sua fine. E la mia storia con la nazionale camerunese è giunta al termine. I giocatori vanno e vengono, i nomi sono fugaci, ma il Camerun viene prima di qualsiasi persona o giocatore. Il Camerun rimane eterno e così anche il mio amore per la nazionale e per la nostra gente che ci ha sempre sostenuto non importa quanto sia stato difficile il momento. I miei sentimenti non cambieranno mai, il mio cuore camerunense continuerà a battere e ovunque andrò lotterò sempre per alzare la bandiera del Cameron il più in alto possibile. Continuerò a sostenere la nazionale come tifoso, proprio come fanno gli oltre 27 milioni di camerunesi ad ogni partita. Posso solo ringraziare tutti coloro che si sono fidati di me e hanno creduto che potessi aggiungere e contribuire alla squadra. La nazione viene per prima e per sempre“

Onana lascia il Camerun: i possibili motivi di questa scelta inaspettata

La sua ultima partita con la nazionale africana rimarrà quella contro la Svizzera: in quell’occasione i “Leoni Indomabili” persero di misura e Onana fu protagonista di una lite con l’allenatore Song che gli rimproverava di giocare troppo da “portiere moderno”.

Il Camerun ha affidato la propria porta ad Epassy conquistando la storica vittoria contro il Brasile che però non è bastata per accedere agli ottavi di finale.

Nelle settimane successive sono poi emerse nuove indiscrezioni che hanno portato ad una rottura definitiva con il tecnico e con il gruppo squadra.

La notizia è clamorosa ed inaspettata se pensiamo che Onana ha soltanto 26 anni e con il Camerun ha collezionato 34 presenze debuttando da ventenne e disputando con i Leoni Indomabili due edizioni della Coppa d’Africa e contribuendo allo storico terzo posto raggiunto nell’ultima edizione.

Ora il classe ’96 potrà concentrarsi soltanto sull’Inter, squadra in cui si è ritagliato il ruolo di titolare per sostituire Samir Handanovic.