Omicidio – suicidio a Reggio Emilia, uccide la moglie e si toglie la vita

Due cadaveri sono stati ritrovati in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di due coniugi di circa 60 anni. L’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio – suicidio.

Le indagini sono in corso e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Vediamo insieme cosa è accaduto di preciso.

Reggio Emilia, omicidio – suicidio

I corpi di due persone, di circa 60 anni, sono stati ritrovati in provincia di Reggo Emilia, a Castellarano. Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno trovato i due cadaveri e, fra le ipotesi più accreditate vi è quella dell’omicidio – suicidio. Stando ad una primissima ricostruzione, sarebbe stato l’uomo ad uccidere la donna.

Lei infatti è stata rinvenuta in una pozza di sangue sul letto. Con molta probabilità l’uomo, invece, dopo aver ucciso la moglie, si sarebbe gettato nel vuoto, o da una finestra o da un balcone. Le primissime analisi e dalle prime informazioni, i Carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto, hanno ricostruito che la donna soffriva di problemi psichici ed era, anche, in cura in un centro di salute mentale.

Sono state rese note anche le identità dei due coniugi. Lui si chiamava Paolo Ravazzini, di 62 anni, mentre lei si chiamava Rosa Moscatiello, di 60 anni. Come dicevamo, entrambi abitavano a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Si ipotizza una morte violenta, avvenuta nelle prime ore di questa mattina, forse per accoltellamento e che ad uccidere sia stato proprio l’uomo.

Tante le ipotesi del perché l’uomo avrebbe ucciso sua moglie

Dopo aver compiuto il suo gesto, Paolo si sarebbe recato o ad una finestra, o ad un balcone, o sul tetto per gettarsi nel vuoto. Il tutto è successo intorno alle ore 8 di questa mattina. Una ricostruzione che, però, ha ancora alcuni punti da accertare. Ciò che è certo è che Paolo ha ucciso, probabilmente a coltellate, sua moglie Rosa sul letto. Tanto che lei è stata trovata in una pozza di sangue sul letto di casa.

Il cadavere di lui, invece, è stato ritrovato all’esterno. Da lì, l’ipotesi che lui avrebbe prima ucciso e, successivamente, si sarebbe suicidato gettandosi nel vuoto. A coordinare le indagini è il reparto investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia.

Pochissime sono le notizie circa i due coniugi. Si sa, infatti, che la donna era affetta da disturbi psichici ed era in cura da qualche tempo. Le ipotesi di omicidio – suicidio sono le più accreditate. Ciò che è da chiarire è la dinamica e la motivazione esatta che ha spinto Paolo a compiere questo gesto così estremo verso sua moglie e, successivamente, anche verso se stesso.