Il programma di giustizia riparativa, introdotto con la riforma Cartabia, prevede che l’imputato possa prendere parte a un percorso lavorativo e psicologico per riparare il danno inferto alla parte offesa.

Davide Fontana è stato condannato a 30 anni per l’omicidio di Carol Maltesi, uccisa a Rescaldina l’11 gennaio dello scorso anno.

Davide Fontana ammesso al percorso di giustizia riabilitativa

È la prima volta in Italia che viene ammesso un condannato alla giustizia riparativa. Davide Fontana – il killer di Carol Maltesi, la 26enne uccisa a Rescaldina – è stato infatti ammesso al programma di giustizia riparativa. Il bancario è stato condannato a 30 con una sentenza di primo grado. Questa mattina la corte d’Assise di Busto Arsizio ha accolto la richiesta dell’imputato. Il percorso di giustizia riparativa – introdotto dalla riforma Cartabia – permetterà a Fontana di lavorare e seguire un percorso di aiuto psicologico che lo aiuti a capire il delitto di cui si è macchiato e ‘riparare’ davanti alle parti offese e alla società.

La decisione non è stata ben accolta dalla famiglia di Carol Maltesi. “Il mio assistito e tutti i familiari della vittima non vogliono in alcun modo incontrare Davide Fontana” ha spiegato il legale che assiste Fabio Maltesi, padre di Carol Maltesi.