Omicidio a Bari, uomo ucciso in strada

Dinamica ancora da chiarire per un omicidio avvenuto nella notte a Bari, dove un uomo è stato freddato da colpi di pistola in strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato che è a capo delle indagini. Non è chiaro se ci siano dei testimoni che hanno visto o sentito qualcosa, infatti l’ora era molto tarda ed è difficile che qualcuno possa avere informazioni utili per gli inquirenti. Ad ogni modo, si lavora in questo senso e anche concentrandosi al momento sulle telecamere di sorveglianza della zona per capire se abbiano ripreso dettagli utili a identificare l’aggressore.

Omicidio a Bari

Un uomo di 43 anni è stato ucciso a colpi di pistola in strada, a Bari. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri che subito sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di alcuni residenti allarmati dal rumore dei colpi esplosi intorno alle 2 di notte.

Le notizie che abbiamo a disposizione sono abbastanza frammentarie, infatti si tratta di un episodio avvenuto questa notte e reso noto solo poco fa. C’è massimo riserbo sulle indagini ma sappiamo che la vittima non era un volto nuovo alle forze dell’ordine locali, anche se non abbiamo dettagli in questo senso.

Le indagini puntano a far luce sul passato dell’uomo e sui momenti prima dell’omicidio. Sul luogo del delitto intanto stanno lavorando gli uomini della scientifica per i rilievi di rito, mentre i carabinieri sono impegnati nelle attività di sopralluogo.

Sembrerebbe un omicidio in piena regola, un’esecuzione in strada che ancora non trova motivazioni. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, potrebbe infatti essere una rapina finita male ma anche un regolamento di conti dal momento che l’uomo aveva un passato non proprio in linea con la legalità, fatto di precedenti penali che non sono stati resi noti.

Sono partite le ricerche a tappeto del possibile autore, con particolare focus sulla malavita di zona.

Inutili i soccorsi

Prima dell’arrivo degli agenti, a giungere sul posto sono stati i soccorritori del 118, infatti il 43enne non era ancora morto ma le sue condizioni erano gravissime e aveva perso conoscenza.

Sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione sia sul posto ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta poiché i due colpi di pistola che lo hanno raggiunto, hanno toccato organi vitali. Ad ogni modo, l’autorità giudiziaria potrebbe decidere di disporre l’autopsia sul corpo.

La segnalazione è stata fatta in maniera anonima e al telefono un uomo parlava di una persona ferita in strada, non è chiaro però se abbia visto realmente cosa è accaduto. Potrebbe trattarsi potenzialmente dell’unico testimone e quindi le forze dell’ordine rintracceranno quella chiamata per poter parlare con lui.