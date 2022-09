Olio tonno in scatola, MAI buttarlo nel lavandino: questo gesto ti rovina

L’olio tonno in scatola non deve essere buttato nel lavandino, perchè è un gravissimo errore. Ecco i motivi e che cosa fare invece di questo terribile gesto.

C’è chi ama mangiare il classico tonno in scatola con l’olio, un pasto leggero e veloce ideale per pranzo quando non si ha il tempo di preparare qualcosa di elaborato. Ottimo anche da mettere nell’insalata o in estate per arricchire piatti freddi. Quello che la maggior parte delle persone fa è buttare l’olio tonno in scatola direttamente nel lavadino ed è una azione da non fare assolutamente. Scopriamo insieme il perché.

Versare l’olio del tonno in scatola del lavandino: il gesto da non fare

Tutto oramai è pensato per rappresentare un pasto veloce, facile da consumare e anche buono di gusto. Il tonno in scatola rappresenta tutti e tre questi fattori considerando che è una bontà versatile da gustare da solo, oppure in compagnia di altri alimenti.

Soprattutto in estate, nella maggior parte delle dispense non manca mai questo prodotto che è presente sul mercato offrendo una vasta scelta delle migliori marche. Quando si compra quello con olio, c’è un gesto che non deve essere assolutamente fatto: buttare l’olio nel lavandino.

Si apre la scatoletta, si toglie il suo contenuto e poi l’olio rimasto si butta direttamente nello scarico del lavandino. Una abitudine scorretta perché provoca dei danni all’ambiente, già altamente compromesso da ogni gesto quotidiano.

Questo significa che l’olio della scatoletta di tonno deve essere riciclato o smaltito? Una stima ha evidenziato che una famiglia consuma in media ben 4Kg di olio, di cui 3 completamente sprecati e dispersi nell’ambiente.

Il danno ambientale è dato dall’olio che ha una consistenza densa e intasa le tubature. Una volta che questo accade ed è arrivato al condotto delle fogne, l’olio inizia ad attuare un processo domino pericoloso tra corrosioni, ristagni e cattivi odori. Per ovviare a questo problema vengono poi usati degli agenti chimici inquinanti che sono altrettanto nocivi per la natura.

Come si smaltisce l’olio tonno in scatola?

A fronte di tutto questo, quando si apre una scatoletta di tonno con l’olio che cosa bisogna fare? Non si butta nel lavandino ma nei centri appositi di raccolta dedicati ai grassi animali. Ma attenzione, perché sarebbe comunque un grande spreco.

L’olio della scatoletta di tonno è ricco di Omega 3 e si può usare per condire le insalate, le zuppe o antipasti vari.

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari ha condotto una ricerca molto interessante, confermando che l’olio del tonno conserva tutte le sue proprietà seppur in scatoletta. Non si tratta delle proprietà uniche dell’olio, ma di tutti i benefici che vengono assorbiti dal pesce come vitamine e Omega 3.

In generale è sempre consigliato non sprecare l’olio ma utilizzarlo per varie preparazioni, senza mai riversarlo in lavandini o scarichi casalinghi.