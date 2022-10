Oggi il governo Meloni riceverà la fiducia della Camera – DIRETTA

Alle 11, Giorgia Meloni ha fatto il suo discorso alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia, che verrà votata alle 19. Domani, invece, la fiducia da parte del Senato della Repubblica, in cui parlerà anche Silvio Berlusconi.

Per oggi sono attesi anche i discorsi di Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 stelle, ed Enrico Letta, segretario del Partito democratico.

Il discorso di Meloni per ottenere la fiducia alla Camera

ORE 11:03 – È iniziata la seduta alla Camera dei deputati. A introdurre la premier è il presidente, Lorenzo Fontana.

ORE 11:04 – Giorgia Meloni, affiancata dai vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, inizia il suo discorso per ottenere la fiducia dei deputati. “Io sono intervenuta molte volte in quest’aula, da deputato, ministro eppure la solennità è tale che non sono mai riuscita a farlo senza emozione e rispetto“, ha iniziato la prima presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana.

Stessa emozione e solennita, dice, che “vale oggi che mi rivolgo a voi per chiedervi la fiducia in un governo da me guidato“. “È una grande responsabilità per chi quella fiducia deve esprimerla o negarla. Sono i momenti fondamentali della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. E quindi voglio ringraziarvi per chi si esprimerà, qualsiasi scelta farà”.

La leader di Fratelli d’Italia, poi, fa un ringraziamento al capo dello Stato, Sergio Mattarella, “che nel dare seguito all’indicazione espressa dagli italiani non mi ha fatto mancare i suoi preziosi consigli“. Poi un grazie anche al suo partito, alla Lega, a Forza Italia, a Noi Moderati e a tutti i leader: “A un centrodestra che dopo essersi affermato alle elezioni ha dato vita a questo governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana. E credo che questo sia il segno tangibile di una coalizione che riesce a superare le diversità in nome di un interesse più alto“.

Una celerità, dice, che è un fatto naturale per “la condizione in cui si trova l’Italia” che “non consente di titubare o di perdere tempo“. Meloni non dimentica neanche di ringraziare Mario Draghi, il suo predecessore, “che tanto a livello internazionale, quanto a livello nazionale ha offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno con il nuovo governo anche se quel governo, per ironia della sorte, era guidato dall’unica forza di opposizione“, ma è normale, afferma ancora, nelle grandi democrazie.

“Tra i tanti pesi che sento gravare in questi giorni, non può non esserci quello di essere la prima donna a capo di questa Nazione. Quando ci penso, capisco la responsabilità di rappresentare tutte le donne che devono affermare il loro talento o vedere apprezzati i loro sacrifici quotidiani“, e poi enumera tutte le donne che “con riverenza hanno costruito con le assi del loro esempio la scala che oggi consente a me di salire e rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste. Donne che hanno osato per impeto, per ragione, per amore“. Le parole della premier vengono accompagnate da dei lunghi applausi della Camera.

Il suo ringraziamento “più sentito“, dice, “va ovviamente al popolo italiano“, soprattutto a chi ha deciso di votare. “Ma guardo con rammarico ai cittadini che reputano sempre più spesso inutile il loro voto che dicono: ‘Tanto poi decide qualcun altro, nei palazzi della politica o nei circoli esclusivi’. E purtroppo negli ultimi anni era stato così. Con esecutivi drammaticamente distanti dalla volontà degli elettori. Oggi interrompiamo questa grande anomalia italiana, dando vita a un esecutivo pienamente rappresentativo dalla volontà rappresentata dall’espressione popolare“. L’idea è quella di dare a tutti gli italiani “un futuro di maggiore libertà, giustizia e sicurezza. E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati o fare scelte che potrebbero non essere comprese da alcuni cittadini, non ci tireremo indietro“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO