Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i dati del 2022

Oggi si celebra la giornata per la sicurezza sul lavoro, che è un’occasione importante per riflettere sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori. Purtroppo, i dati relativi agli incidenti sul lavoro in Italia sono ancora allarmanti. Nel 2022 sono stati registrati ben 1.090 morti. Un numero troppo elevato che sottolinea l’importanza di adottare misure efficaci per prevenire gli incidenti e tutelare la salute dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo legale, ma anche un dovere morale nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie. Ogni incidente sul lavoro rappresenta una tragedia per la persona coinvolta e per tutti coloro che le sono vicini, con conseguenze che possono durare per tutta la vita.

Per questo motivo, è fondamentale adottare un approccio proattivo alla sicurezza sul lavoro. Sarà perciò necessario investire in formazione, attrezzature e procedure che possano garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto. In tal senso, le aziende hanno un ruolo fondamentale nella promozione della sicurezza sul lavoro, attraverso l’adozione di politiche e procedure che possano minimizzare i rischi e garantire la salute dei lavoratori.

Anche i lavoratori stessi hanno un ruolo importante, attraverso la loro attenzione e la loro responsabilità nell’adottare comportamenti sicuri e rispettare le norme di sicurezza. La giornata per la sicurezza sul lavoro è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di investire nella prevenzione degli incidenti sul lavoro e nella tutela della salute dei lavoratori.

La giornata per la sicurezza sul lavoro

La giornata per la sicurezza sul lavoro rappresenta un’importante occasione per riflettere sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali. Questa ricorrenza, fondata nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, oggi compie vent’anni. Essa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di adottare misure efficaci per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori.

La cultura della prevenzione è un concetto fondamentale per la sicurezza sul lavoro. Questa infatti si si basa sull’adozione di comportamenti e procedure che possano minimizzare i rischi e prevenire gli incidenti. Questo approccio richiede un impegno costante da parte di tutte le parti coinvolte, dalle aziende ai lavoratori, passando per le istituzioni e le organizzazioni sindacali.

La giornata per la sicurezza sul lavoro rappresenta quindi un momento di confronto e di riflessione su come promuovere una cultura della prevenzione diffusa e efficace. Attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche, è possibile individuare le migliori strategie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori.

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, i dati relativi agli incidenti sul lavoro in Italia sono ancora allarmanti. Nel 2022 sono stati registrati ben 1.090 morti, un numero troppo elevato che sottolinea l’importanza di adottare misure efficaci. Tutto ciò per prevenire gli incidenti e tutelare la salute dei lavoratori.

I dati registrati

Secondo quanto riportato dall’Inail, l’anno 2022 ha visto un aumento del 25,7% delle denunce di infortunio sul lavoro in Italia, rispetto all’anno precedente. In totale, sono state presentate 697.773 denunce. Un dato allarmante che sottolinea l’importanza di adottare misure efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, nonostante l’incremento di denunce di infortunio, si registra un calo del 10,7% delle denunce con esito mortale, rispetto al 2021. Questo dato positivo è in parte dovuto alla riduzione delle morti da contagio da Covid-19. Questa però si contrappone all’aumento dei decessi in itinere, che rappresentano un problema sempre più rilevante.

Inoltre, l’Inail ha sottolineato l’aumento delle patologie di origine professionale denunciate, che nel 2022 sono state 60.774, con un incremento del 9,9% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia l’importanza di adottare misure preventive anche per prevenire le malattie professionali, che rappresentano un rischio spesso sottovalutato.

In generale, il report dell’Inail evidenzia la necessità di adottare un approccio integrato per garantire la sicurezza sul lavoro. Questo dovrebbe prevedere non solo la prevenzione degli infortuni, ma anche la tutela della salute dei lavoratori. Solo attraverso un impegno costante e una cultura della prevenzione diffusa si potrà ridurre il numero di incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti.

La Cgil in merito

In una giornata così importante ha voluto dire la sua anche la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David:

“Basta morti, basta malattie professionali e infortuni sul lavoro. Occorre investire in salute e sicurezza”.

Queste le parole di Re David, che ha voluto così sottolineare la necessità di un intervento immediato in una situazione così delicata come quella della sicurezza sul lavoro.