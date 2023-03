Oggi è la Giornata Mondiale dell’endometriosi, in Italia, 3 milioni di donne ne soffrono

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una malattia ginecologica cronica che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. In Italia, in particolare, si stima che ben 3 milioni di donne siano affette da questa patologia, il che rappresenta un numero significativo di casi che richiedono attenzione e cure adeguate.

La Giornata Mondiale dell’Endometriosi è stata istituita nel 2014 con lo scopo di aumentare la sensibilizzazione riguardo a una malattia cronica e invalidante che affligge un gran numero di donne in tutto il mondo.

L’endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale, simile a quello che normalmente riveste la cavità uterina, al di fuori dell’utero, in altre parti dell’addome e della pelvi. Questo tessuto può causare dolore pelvico cronico, dolori durante i rapporti sessuali, sanguinamento anomalo, infertilità e altri disturbi.

In Italia, si stima che circa 3 milioni di donne siano affette da endometriosi, ma la maggior parte di esse rimane ignara della malattia e delle opzioni di trattamento disponibili. Il 30-50% delle donne con problemi di infertilità o difficoltà a concepire sono affette da endometriosi, il che rende questa malattia particolarmente preoccupante per le donne che desiderano avere figli.

Pertanto, la Giornata Mondiale dell’Endometriosi rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica, i professionisti della salute e le istituzioni riguardo alla necessità di una maggiore attenzione e supporto per le donne che vivono con questa malattia invalidante.

Cos’è l’endometriosi?

L’endometriosi è una malattia che colpisce l’utero e gli organi pelvici circostanti, come le ovaie e le tube di Falloppio, ma può anche interessare altri organi del corpo. Si verifica quando il tessuto che normalmente riveste l’interno dell’utero (l’endometrio) cresce al di fuori dell’utero, causando dolore, infiammazione e in alcuni casi anche problemi di fertilità.

La malattia può avere un impatto significativo sulla qualità della vita delle donne colpite, causando dolore cronico, disagio durante i rapporti sessuali e irregolarità del ciclo mestruale, tra gli altri sintomi. Tuttavia, spesso l’endometriosi viene sottovalutata o diagnosticata tardivamente, il che può ritardare il trattamento e causare ulteriori complicazioni.

Per questo motivo, la sensibilizzazione sull’endometriosi e l’accesso a cure tempestive e appropriate sono fondamentali per migliorare la qualità della vita delle donne affette dalla malattia e per promuovere la ricerca scientifica su questa patologia ancora poco conosciuta.

I sintomi

Il sintomo principale è il dolore pelvico, che può diventare invalidante e limitare notevolmente la qualità della vita della paziente. Quando il dolore persiste per più di sei mesi consecutivi, si parla di dolore pelvico cronico.

In genere, il dolore pelvico si presenta in modo più acuto durante il ciclo mestruale, ma può manifestarsi anche in altri momenti del mese o in modo continuo. In alcuni casi, il dolore può irradiarsi verso la schiena, le gambe o l’addome.

È importante sottolineare che l’endometriosi è una patologia che può colpire diverse parti del corpo, come l’utero, le ovaie, le tube di Falloppio e altri organi pelvici. Ciò significa che i sintomi possono variare a seconda della sede dell’endometriosi e della gravità della malattia.

Per questo motivo, è fondamentale che le donne che soffrono di dolori pelvici o di altri sintomi sospetti si rivolgano al proprio medico di fiducia per effettuare una diagnosi tempestiva e accurata. In questo modo, sarà possibile avviare il trattamento adeguato e limitare i danni causati dalla malattia.

È importante prestare attenzione ai segnali del proprio corpo sin dalla più giovane età. Tra i sintomi da non sottovalutare ci sono i dolori mestruali o pelvici ricorrenti, i dolori durante i rapporti sessuali e eventuali disturbi intestinali. Questi sintomi potrebbero essere indicativi di endometriosi.

Cause e diagnosi

Le cause precise dell’endometriosi non sono ancora del tutto conosciute, ma si ritiene che possa essere legata a problemi di disfunzione immunitaria, genetica e ambientali. La malattia può influenzare la qualità della vita delle donne che ne soffrono, portando a forti dolori durante le mestruazioni, durante i rapporti sessuali o durante la defecazione.

La diagnosi dell’endometriosi può essere difficile poiché i sintomi possono essere simili a quelli di altre condizioni ginecologiche. La malattia può essere diagnosticata attraverso una serie di test, come l’esame pelvico, l’ecografia transvaginale, la laparoscopia e la biopsia.

In Italia, si stima che ci siano circa 3 milioni di donne che soffrono di endometriosi. La malattia colpisce in particolare le donne in età fertile, ma può anche manifestarsi durante l’adolescenza e la menopausa. Non esiste ancora una cura definitiva per l’endometriosi, ma ci sono diverse opzioni di trattamento disponibili per alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita delle donne affette dalla malattia.

L’infertilità

L’endometriosi è una malattia che può avere un forte impatto sulla qualità della vita delle donne che ne soffrono, soprattutto nelle forme più gravi (terzo e quarto stadio). Infatti, la patologia è causa di infertilità nel 30-40% dei casi.

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, l’impatto della malattia è alto e si riflette sulla riduzione della qualità della vita, ma anche sui costi diretti e indiretti associati alla cura e alla gestione della patologia.

Purtroppo, uno dei problemi maggiori dell’endometriosi è la limitata consapevolezza della patologia stessa, che spesso porta ad un grave ritardo diagnostico, stimato intorno ai sette anni. Questo significa che molte donne soffrono della malattia senza saperlo e senza ricevere la giusta cura, con conseguenze anche sulla loro salute mentale e fisica.

Tuttavia, è importante sottolineare che una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo possono fare la differenza e migliorare significativamente la qualità di vita delle donne affette da endometriosi. Inoltre, un maggiore livello di consapevolezza della patologia può contribuire a ridurre il ritardo diagnostico e garantire un approccio più efficace alla gestione della malattia.

La prevenzione è tutto in malattie di questo genere e oggi, giornata mondiale dell’endometriosi, dobbiamo imparare l’importanza della cura del nostro corpo.