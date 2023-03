Oggi è il Pi greco Day, la giornata mondiale della matematica

Il 14 marzo si festeggia i Pi greco day, ovvero la Giornata mondiale della matematica. Ecco perché questa giornata è così importante da celebrare.

Quanto è importante la matematica nella nostra vita quotidiana? A volte non ce ne rendiamo conto, ma i numeri fanno parte della nostra realtà in ogni gesto che facciamo.

Calcoli, date, orari, metri quadri, kilometri e tanto altro fanno parte di quel vasto mondo scientifico che in tanti nel mondo hanno studiato, portando alla luce diverse scoperte. Ecco perché si festeggia il Pi greco day.

Il Pi greco day: curiosità sulla Giornata internazionale della matematica

Il 14 marzo si festeggia il Pi greco day, la Giornata mondiale della matematica, celebrata proprio grazie a uno dei simboli più famosi di questa scienza.

Il Pi greco, infatti, è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro.

Un numero che ha un valore definito esattamente, che può essere approssimato a 3,14. Non tutti lo sanno, ma il Pi greco è presente nella vita di tutti i giorni, in tanti aspetti della nostra vita.

Ecco perché è importantissimo e si è deciso nel mondo di dedicargli addirittura una giornata.

La festa nasce nel 1988, grazie al fisico americano Larry Shaw, che organizzò le prime celebrazioni nel museo di scienze Exploratorium di San Francisco.

La data, inoltre, è molto importante per il mondo matematico: infatti, il 14 marzo nacque Albert Einstein, il famoso matematico, e nella stessa data, nel 2018, è venuto a mancare un altro genio del settore, ovvero Stephen Hawking.

Coincidenze? Forse no, il destino può essere davvero unico a volte e in questa data cade a pennello questo festeggiamento.

I festeggiamenti e qualche curiosità

Il Pi greco day, come abbiamo detto, nasce nel 1988, ma dal 2020 questa feste è stata assorbita dalla Giornata Internazionale della Matematica, che vuole celebrare l’importanza di questa materia scientifica.

Il tema di quest’anno 2023 è “Matematica per tutti”, un tema in base al quale sono stati organizzati numerosi eventi in tutto il mondo per promuovere questa scienza così fondamentale per tutto il mondo.

Anche in Italia sono state tante le manifestazioni in onore di questa festa: a Chivasso, in provincia di Torino, si è tenuto l’appuntamento all’Area ex Foro Boario per presentare esperimenti e progetti dei Dipartimenti del Politecnico di Torino.

Oggi e domani, ci sarà l’evento organizzato dal Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove interverranno diversi studiosi ed esperti.

Sabato 18 marzo, invece, alle ore 14 al Parco della Montagnola di Bologna e domenica 19 marzo ai Portici di Monte Cervialto, il gruppo del Dopolavoro matematico ha organizzato due eventi dal titolo “La matematica per ogni persona”.

Sono stati organizzati tanti laboratori per i giovani, ragazzi, bambini ma anche adulti che attraverso giochi e attività entreranno in contatto con il mondo della matematica.