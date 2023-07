Occupa due posti del parcheggio col SUV, al ritorno trova un biglietto inaspettato

I parcheggi, si sa, sono diventati nel tempo delle vere e proprie giungle metropolitane dove è possibile imbattersi in eventi particolari come, ad esempio, ritrovarsi un biglietto inaspettato sul proprio veicolo.

Il biglietto, scritto sia avanti che dietro, è stato lasciato sul parabrezza di un Suv in Abruzzo qualche giorno fa.

Un biglietto sul Suv in un parcheggio

L’episodio curioso che stiamo per raccontarti oggi è accaduto in Abruzzo, precisamente ad Avezzano. Nel paesino è accaduto che una persona alla guida di un Suv, ha deciso di parcheggiare in malo modo, occupando ben due posti.

Per questo motivo, al suo ritorno, il guidatore ha trovato un bigliettino scritto su tutte e due i lati. Un altro guidatore, infatti, aveva deciso di lasciargli due parole scritte, in cui gli dava qualche consiglio.

Ormai si sa, che sia in città, nei centri commerciali o nei posti di pubblica frequentazione, parcheggiare è sempre complicato. Ad aggravare la situazione, da nord a sud della Penisola, ci si mette la sosta selvaggia che trasforma le città in vere e proprie jungle.

La sosta selvaggia è dettata da vari fattori. Uno su tutti, senza dubbio l’inciviltà che fa in modo che non si rispettino le regole prescritte non solo dal bene stare e dal vivere comune ma anche dal codice della strada. Si aggiungono la fretta di trovare parcheggio per svolgere le proprie commissioni. Poi, c’è anche chi, magari, si mette alla guida di grandi macchine che, però, poi non sa parcheggiare ne guidare.

Il parcheggio non consentito avviene non soltanto in doppia fila ma anche in luoghi completamente impensabili. Nelle metropoli, infatti, non è escluso che le auto possano trovarsi parcheggiate anche dove passano i tram.

Le persone, però, hanno iniziato a ribellarsi. Basti pensare al caso eclatante delle auto macchiate con vernice spray e la scritta Free Park su alcune auto in sosta selvaggia. Non un danno indelebile ma rimovibile con un bel po’ di soldi.

Cosa c’era scritto

Ritorniamo al Suv parcheggiato male in un parcheggio sotterraneo ad Avezzano. C’è da dire che non sempre i Suv riescono ad essere parcheggiati (e guidati) a dovere da chi non ha la mano o è un guidatore esperto.

Ecco quindi che, il guidatore di Avezzano, magari ignaro del gesto che stava compiendo, si è ritrovato a parcheggiare il suo Suv su due posti. La cosa ha dato talmente tanto fastidio ad un altro fruitore del parcheggio che si è preso la briga di redigere un biglietto fronte retro.

Il biglietto è diventato, poi, virale grazie alla pagina Instagram parcheggiodast**o. In pratica, l’autore del biglietto ha deciso di dare un consiglio al guidatore: gli ha scritto che se non è in grado di parcheggiare un’auto grande quanto il Suv in questione, sarebbe stato meglio che avesse comprato un altro tipo di vettura, magari più piccola. Un consiglio spassionato che non sappiamo come il proprietario della vettura abbia preso.