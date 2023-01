Occhio al limite, circola a 50 km/h su queste strade: se non lo fai 1500€ di multa

Codice della Strada: circola a 50 chilometri orari su queste strade. Se superi questo limite rischi davvero grosso: scatta la sanzione pari a 1500 euro.

Le multe comminate sono quasi 3 miliardi di euro all’anno secondo i dati ACI-ISTAT, di cui la metà va direttamente nelle casse dei Comuni. La normativa vigente stabilisce che gli Enti locali sono tenuti a rendicontare i bilanci relativi alle infrazioni per le violazioni della normativa contenuta nel Codice stradale. Tuttavia, c’è un’amministrazione locale su tre che non specifica il dato nel rendiconto locale.

Gli autovelox sono diventati dei veri e propri strumenti per fare cassa più che per monitorare i limiti di velocità. Purtroppo, è una vecchia polemica che gli autovelox siano diventati uno strumento per rimpinguare le casse dei Comuni e non tanto per prevenire gli incidenti sulle strade. Se si supera un determinato limite ti arriva una multa salata di 1500 euro. Occorre prestare massima attenzione a non oltrepassare questo determinato limite di velocità.

Se superi questo limite di velocità ti arriva una sanzione pari a 1500 euro

Circolare sulle strade richiede la necessaria conoscenza di tutte le regole contenute nel Codice della Strada. È bene prevenire gli incidenti sulle strade e circolare con prudenza, per questo si deve conoscere le sanzioni irrogate a seguito del superamento dei limiti di velocità.

Se si superano di non oltre i venti chilometri orari il limite di velocità fino a 50 chilometri orari, la multa comminata è di importo superiore ai 130 euro. Inoltre, scatta la decurtazione di 1 punto sulla patente di guida.

Nel caso in cui il limite di velocità sia di 50 km orari e si ecceda il limite tra i venti ed i trenta chilometri orari, la sanzione comminata è pari a 135 euro arrivando sino a 1.500 euro a seconda della gravità della situazione, oltre alla perdita di due punti dalla patente di guida. I punti possono anche arrivare sino a sei con tre anni di sospensione patente. Ovviamente, nei casi gravi si arriva anche alla confisca del mezzo.

Autovelox: strumenti di prevenzione?

Rimane il dubbio che gli autovelox possano essere una cassa per garantire entrate continue ai Comuni più che uno strumento di prevenzione degli incidenti stradali. L’autovelox deve essere segnalato, ma anche ben visibile agli occhi degli automobilisti. Questo dispositivo permette di determinare la velocità dell’auto grazie all’emissione di una coppia di raggi laser.

Tuttavia, grazie all’evoluzione tecnologica è possibile evitare sanzioni pesanti e ridurre la velocità. I navigatori presenti su determinati modelli di auto permettono di segnalare la presenza di un autovelox in anticipo. Sul proprio smartphone è possibile installare applicazioni – ovviamente quelle legali e certificate – che permettono di conoscere il posizionamento di un dispositivo lungo il tratto autostradale percorso. Conoscendo il posizionamento dell’autovelox e il limite di velocità consentito, è possibile evitare la comminazione delle multe, oltre alla decurtazione dei punti sulla patente di guida.