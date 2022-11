Occhio a questi segni zodiacali, sono invidiosi da morire: tienili lontano da te

By

Ci sono alcuni segni zodiacali molto più invidiosi di altri. Scopriamo quali sono e perché dovrebbero essere tenuti lontani.

Stando allo zodiaco, alcuni segni zodiacali sono proprio divorati dall’invidia. Vediamo quali sono.

L’invidia è un sentimento pericoloso

Declama un detto che l’invidia è una brutta bestia. Purtroppo, però, in molti ne sono divorati, soprattutto se hanno un segno zodiacale piuttosto che un altro. Questi ultimi, addirittura, non sono in grado nemmeno di nascondere la loro invidia poiché sanno di nutrirne abbastanza.

L’invidia viene considerata come un sentimento bruttissimo e averne a che fare non è certo piacevole. Tant’è che chi la nutre, è portato ad avere dei comportamenti sbagliati nei confronti di chi lo circonda. Eppure, tutti l’abbiamo provata almeno una volta nella vita, seppure più o meno marcata. Può capitare di provare invidia soprattutto quando si è piccoli, perché l’amico ha ricevuto il giocattolo che tanto desideravamo anche noi.

Può essere che ci è balenato in mente questo sentimento per un successo lavorativo ottenuto da un nostro collega. Provarlo sporadicamente può essere anche normale. Il problema è se l’invidia diventa cronica ed è quello che succede soprattutto a chi è nato sotto questi segni zodiacali.

I segni zodiacali più invidiosi dello zodiaco

Stando a quanto dice lo zodiaco, per stare alla larga dagli invidiosi bisognerà conoscerne il loro segno zodiacale, poiché hanno questo brutto sentimento scritto nel loro DNA. Vediamo di seguito quali sono e perché potrebbe essere buona norma stargli alla larga o, per lo meno, assecondarli!

Al primo posto, ci sono i nati sotto il segno della Vergine (23 agosto – 22 settembre). Costoro, infatti, amano avere il controllo e primeggiare su tutto e tutti. Se ciò non dovesse accadere, l’invidia si impossessa di loro. Se qualcuno dovesse fare meglio di lui, infatti, viene assalito da un profondo senso di invidia e non fa nulla per nasconderlo

Medaglia d’argento per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo – 19 aprile). Questi ultimi prediligono essere i preferiti ed i primi in tutto, sia sul lavoro che nello studio. Nel momento in cui il podio gli dovesse essere negato, allora iniziano a provare una forte invidia che difficilmente riusciranno a scacciare.

Al terzo posto, invece, spiccano i nati sotto il segno del Leone (23 luglio – 22 agosto).

Com’è noto, i leoncini adorano stare sotto i riflettori. Tant’è che curano molto il loro aspetto fisico, abbellendosi con gli ultimi accessori trendy. Se dovessero rendersi conto che qualcuno ha ottenuto qualcosa prima di lui allora gli spunta un’invidia senza pari.

Ovviamente, si tratta di previsioni zodiacali, ogni persona potrebbe non incarnare alla lettera i segni zodiacali che porta. Fatto sta che, molti tratti generali dei segni si trovano perfettamente con lo zodiaco. Provare per credere.