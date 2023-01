Occhiali da vista sporchissimi, con questo ingrediente tornano nuovi in 2 minuti

Occhiali da vista sporchissimi, quante volte ci capita di andare in giro con le lenti appannate e macchiate? Basta un ingrediente per farli tornare pulitissimi. Ecco come devi procedere.

Anche tu ti ritrovi spesso con gli occhiali da vista super sporchi, pieni di macchie e ditate? Con questo ingrediente avrai i vetri pulitissimi in 2 minuti! Fidati, ci ringrazierai.

Occhiali da vista: perché si sporcano così facilmente

Tutti abbiamo sicuramente un paio di occhiali da vista, alleati fedeli di studenti, lavoratori ma soprattutto miopi. Negli ultimi anni, sono diventati non soltanto un accessorio di esigenza ma anche di stile e tendenza.

Tanti infatti sono soliti indossare gli occhiali anche solo per estetica. Chi si ritrova invece a doverne avere un paio o più per questioni ben più serie, sa quanto è difficile mantenerli puliti.

Quante volte ti sarai ritrovato pure tu ad andare in giro con i vetri degli occhiali appannati, sporchi, macchiati, graffiati o con le ditate impresse sopra? Sicuramente moltissime.

Saprai poi, anche, che spesso lavare semplicemente i vetri con l’acqua corrente o con dei detergenti non è soltanto inutile ma pure pericoloso, perché si rischia di compromettere la funzionalità dei vetri.

Ma come mai gli occhiali da vista tendono a sporcarsi così facilmente? Le ragioni sono essenzialmente quattro: la sudorazione, la polvere, le sostanze chimiche presenti nell’atmosfera, nell’auto o in casa e la cattiva manutenzione, cioè la non regolare pulizia dei vetri.

Oggi ti proponiamo una soluzione di cui sicuramente non eri a conoscenza. Ecco l’ingrediente che ti consentirà di pulire in soli due minuti i vetri dei tuoi occhiali: diventeranno super brillanti.

Vetri puliti in due minuti: ecco l’ingrediente segreto

Tantissime volte ti sarà capitato di indossare di fretta e furia i tuoi occhiali e di uscire di casa per recarti al lavoro o a fare compere. Una volta alla guida, o tra gli scaffali del supermercato, in tutta calma ti sarai reso però conto di non riuscire a vedere un accidente: hai sicuramente i vetri sporchi. Eppure li avevi puliti appena poco prima!

Come mai si sporcano così facilmente gli occhiali? Le cause principali sono essenzialmente quattro. Al primo posto, c’è la sudorazione: l’umidità che viene rilasciata dalla nostra pelle tende a depositarsi sui vetri degli occhiali e quindi a sporcarli.

Per non parlare poi della polvere presente nell’aria e che si deposita facilmente sui vetri. E delle sostanze chimiche ne vogliamo parlare? Lasciano segni di sporcizia sugli occhiali. Infine, la mancata o cattiva manutenzione dei vetri che spesso si tendono a pulire con prodotti non idonei.

Eppure, la soluzione per avere vetri brillanti e limpidissimi è a portata di tutti. Ti basta un solo ingrediente per vedere il cambiamento. Sai di che cosa hai bisogno? Semplicemente di una patata!

Sì, hai letto bene. Questo ortaggio può risolvere tutti i tuoi problemi. Per quale ragione la patata può pulire i vetri dei tuoi occhiali e renderli limpidissimi? La risposta è altrettanto semplice: per via del suo alto contenuto di amido.

Come devi procedere? Procurati una patata, sbucciala, lavala e tagliala a fette piuttosto spesse. Prendi una delle rondelle tagliate e iniziala a strofinare delicatamente sui vetri del tuo accessorio preziosissimo.

Fatta questa operazione, pulisci i tuoi accessori con un panno in microfibra, rimuovendo ogni traccia di amido. Il gioco è fatto: rimarrai sorpreso nel vedere come i vetri dei tuoi occhiali saranno privi di macchie, aloni e addirittura graffi.

Sembra infatti che l’amido sia capace di rimuovere anche i segni non profondi ma superficiali che spesso si creano sui vetri dei nostri occhiali.

Un altro consiglio che possiamo darti e che non tutti conoscono, è quello di non utilizzare gli asciugamani per pulire i vetri dei tuoi accessori per la ista Molti tendono a farlo. Attenzione: in questo modo finirai solo per graffiare i vetri in maniera irreparabile.