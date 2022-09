“Obbligato da papà Carlo”, terremoto in casa reale: lascia la moglie con i figli

La morte di Elisabetta II non significa solo lutto ma anche terremoto in casa reale. Il Re Carlo III non può farne a meno e qualcuno ha dovuto sottostare alle regole, nonostante tutto.

La regina Elisabetta ha lasciato questo mondo nel giro di pochissimi minuti, tanto che nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Re Carlo III non ha avuto il “tempo di prepararsi” ma in quell’attimo di tristezza ha lanciato un messaggio di pace apparente.

Il primo discorso da Re è stato sicuro e rassicurante, tanto che alcuni hanno interpretato le sue parole come un piccolo spiraglio per ritornare la famiglia di una volta. Harry e Meghan hanno tutto il suo affetto, ma il Daily Mail fa sapere che sarebbe stato proprio Re Carlo a porre il veto su Meghan.

Quando le condizioni di salute della Regina sono precipitate, la Duchessa del Sussex non ha potuto raggiungere Balmoral perché poco gradita. Una storia che si ripete? E come sono andate veramente le cose?

I segreti di Balmoral: il castello amato da Elisabetta e odiato da Diana

Il Castello di Balmoral è stata la residenza prediletta dalla Regina Elisabetta II, ci passava ogni estate e i suoi momenti più belli sono custoditi tra queste mura. Allo stesso tempo, Lady Diana ai tempi del suo matrimonio con Carlo non amava questo posto.

Diana, secondo quanto emerso durante le sue interviste, non si sentiva a proprio agio e le sue vacanze erano sempre sotto gli occhi di tutti. Un legame quello tra lei e la Regina che non è mai stato “perfetto”.

Elisabetta seguiva le regole, Diana le rompeva e questo non faceva altro che alimentare l’astio della Famiglia Reale nei confronti della Principessa del Popolo.

In qualche modo, la Sovrana ha voluto lasciare questo mondo all’età di 96 anni proprio nella sua residenza estiva prediletta. I medici le avevano consigliato di non raggiungere Londra e riposare per poi spegnersi in data 8 settembre 2022.

Harry da solo a Balmoral per volere di papà Carlo?

Un dramma nel dramma, perché mentre il mondo apprendeva la notizia della morte della Regina Elisabetta tantissimi Tweet indicavano Harry e Meghan per strada verso Balmoral. I media inglesi hanno voluto mettere l’accento su questa particolarità, senza escludere dei dettagli che fanno pensare.

La sera dell’8 settembre i figli della Regina insieme al Principe William sono accorsi immediatamente a Balmoral, consapevoli che forse sarebbero state le sue ultime ore. Harry e Meghan si trovavano in Germania, per un discorso nell’ambito di un tour che avrebbe portato loro anche in Inghilterra.

La notizia di Harry e Meghan in viaggio verso la Scozia rimbalzava sul web, mentre i Windsor sembravano essere imbarazzati da un possibile incontro. Nonostante il momento di grande tristezza, il protocollo deve esser seguito alla lettera: come Kate non ha seguito William a Balmora, così anche Meghan non sarebbe potuta andare a salutare la Regina per l’ultima volta.

Carlo ha avvertito immediatamente Harry, sempre secondo i media inglesi, che Meghan non aveva alcun diritto di esserci. Ovviamente, il fratello di William ha acconsentito di seguire il protocollo e si è presentato da solo come da richiesta del nuovo Re.

Kate e Meghan erano a poca distanza l’una dall’altra, ma nonostante questo non si sono incontrate. Nessuno ha però pensato ad Harry, rimproverato dal padre per non aver seguito nuovamente il protocollo e per non essere arrivato in tempo a salutare la sua amata nonna.

Nei giorni successivi, William – Kate – Harry e Meghan sono arrivati tutti insieme per salutare la folla e ringraziare, per il giro di rito come se nulla mai fosse accaduto tra loro. Qual è la verità sul loro rapporto? Forse nessuno la saprà mai.