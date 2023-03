Nuovo bonus spesa da 600 euro, i requisiti necessari per presentare domanda e averlo

Ecco in che cosa consiste il nuovo bonus spesa da 600 euro e quali sono i requisiti da possedere per avere accesso a tale aiuto economico.

Il tempo scorre inesorabile, ma la crisi economica che sta affliggendo alcuni cittadini italiani, oramai da diverso tempo, non accenna ad arrestarsi. Sono molte, infatti, le famiglie i cui introiti non sono sufficienti per arrivare a fine mese; per sostenere le spese fisse mensili e per provvedere all’acquisto dei necessari prodotti alimentari per sé e per la propria famiglia.

Il prezzo delle materie prime, da alcuni mesi a questa parte, è notevolmente aumentato e, con esso, anche il costo della vita. Gli strascichi della pandemia da Covid-19, infatti, sono ancora presenti nella nostra società. Inoltre, il conflitto che da più di un anno coinvolge Russia e Ucraina ha progressivamente peggiorato la situazione. Tuttavia, i beni di prima necessità sono cose di cui, senza dubbio, non si può e non si deve fare a meno. Per questo motivo, ancora una volta, il governo è corso in aiuto delle persone più in difficoltà, e lo ha fatto tramite la realizzazione del nuovo bonus spesa da 600 euro.

Nel 2023, infatti, le famiglie italiane che necessitano di un aiuto economico possono inviare la richiesta per usufruire di tale sussidio. L’erogazione dello stesso avverrà in modalità “una tantum“, ovvero, una volta soltanto, per nucleo familiare. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere e come effettuare la domanda.

Bonus spesa da 600 euro: ecco in che cosa consiste

Tra i diversi aiuti messi a disposizione dal governo nell’ultimo periodo vi è anche il cosiddetto bonus spesa, la cui cifra prevista ammonta a un massimo di seicento euro. Tale somma di denaro erogata dallo stato è utilizzabile solamente per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, oltre che di prodotti farmaceutici.

I soldi che lo stato ha deciso di stanziare per aiutare i cittadini in stato di difficoltà economica vengono suddivisi ai vari comuni italiani.

La suddivisione avviene non solo in base al numero di abitanti, ma anche, e soprattutto, al tasso di povertà. Successivamente, spetta ai comuni stabilire quali siano i requisiti necessari da possedere per poter accedere alla richiesta del bonus. Una volta accettata la domanda, tutti coloro i quali ne hanno diritto riceveranno la cifra stabilita.

Come precedentemente accennato, ogni nucleo familiare può inviare la domanda per usufruire del bonus spesa solo una volta. Dopodiché, a chi spetta, il sussidio verrà distribuito “una tantum”.

Come inoltrare la domanda

Ogni qualvolta lo stato ha messo a disposizione dei cittadini italiani la possibilità di ricevere aiuti economici, i richiedenti hanno sempre potuto presentare la propria richiesta in maniera del tutto autonoma. Anche in questo caso, per ricevere il bonus spesa, gli italiani interessati non devono fare altro che collegarsi al sito Web ufficiale del proprio comune di residenza.

Il bando, infatti, verrà pubblicato online, e su di esso saranno presenti tutte le indicazioni necessarie – requisiti e documenti da presentare compresi – per poter avere accesso al bonus.