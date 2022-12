Nuovo bonus figli 600 euro al mese, a quali cittadini spetta e come averlo

Ecco cos’è il nuovo bonus figli da 600 euro al mese e soprattutto quali sono i cittadini a cui spetta in realtà. Ecco come riceverlo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su questo nuovissimo bonus che sta facendo moltissima gola agli italiani.

Cos’è il bonus figli e a chi spetta

Stiamo vivendo un vero e proprio periodo di crisi che ci sta mettendo in ginocchio. A causa della guerra tra Russia e Ucraina, sono aumentati i prezzi ed è sempre più difficile arrivare alla fine del mese.

Sempre più italiani non riescono ad acquistare i beni di prima necessità, come la spesa alimentare o i prodotti per l’igiene della casa e della persona.

Per altri è essenziale poter ricaricare di carburante il proprio mezzo di trasporto per andare a lavoro o in generale per spostarsi in città. Eppure questi atti di vita quotidiana che prima ci erano scontati adesso sembrano non essere poi così ovvi.

Ed è per questo che gli italiani hanno sempre più bisogno di ricevere un supporto concreto da parte dello Stato. Per fortuna, sono tanti i bonus che vengono erogati, non solo dal Governo, ma in generale dai Comuni.

Uno di questi, in particolare, è il nuovo bonus figli, pensato per i cittadini italiani in possesso di alcuni specifici requisiti. Ora in tanti si chiedono in cosa consista questo bonus. Beh si tratta di un contributo che viene erogato mensilmente a tutte quelle famiglie che hanno messo al mondo un figlio di recente.

In realtà, l’agevolazione è pensata anche per coloro che hanno realizzato un affido o un’adozione entro il 2022.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un bonus mensile alla famiglia, che verrà distribuito fino a quando il bambino non compirà i 5 anni d’età. L’importo dell’assegno è da capogiro e sta facendo sognare molte famiglie italiane: si tratta di ben 600 euro al mese per 5 anni!

Ma ci sono altri requisiti da rispettare? E come richiedere il bonus? Non vi resta che proseguire con la lettura dell’articolo per scoprirlo.

Ecco come riceverlo

Se vi state chiedendo come dovete fare a ricevere questo fantastico bonus, dovete sapere intanto che a erogarlo non è il Governo italiano, bensì i Comuni.

In particolare, il bonus figli è stato pensato da tutti quei Comuni della Sardegna che vantano una popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

Per ricevere il bonus, di conseguenza, è necessario possedere la residenza in uno di questi Comuni. Ora sicuramente starete pensando di spostare la residenza lì. Purtroppo non è così, visto che bisogna già essere iscritti nei registri da almeno 5 anni.

Uno dei Comuni che tiene molto all’erogazione di questo bonus è il Comune di Burcei, che vuole stanziare un aiuto economico alle famiglie, che copra tutti i mesi del 2023.

Si tratta di un aiuto fondamentale, che siamo sicuri che starà facendo gola a tutti gli italiani indistintamente. Ma come fare per richiederlo? Vi consigliamo di connettervi al sito ufficiale del vostro Comune di appartenenza o di chiamare gli appositi numeri per sapere qual è la procedura corretta che dovreste seguire.