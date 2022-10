Nuovo bonus figli 200€, erogato dalla regione: hai tempo fino al 7 di novembre

Nuovo Bonus per i figli da 200 euro sino al 7 novembre per fare la domanda. Scopriamo insieme di che cosa si tratta?

Le famiglie italiane sono alla continua ricerca di nuovi bonus come aiuto per arrivare a fine mese. Il costo dei figli a carico sta aumentando sempre di più, così come il caro vita in generale. Questo significa che il nuovo Governo Meloni sta pensando a come fare per rispondere a tutte le esigenze degli italiani. Come abbiamo visto però, alcuni aiuti ricchi sono rilasciati anche dagli Enti o dai Comuni: questo in particolare è un bonus 200 euro da prendere al volo entro e non oltre il 7 novembre.

Nuovi aiuti per le famiglie con figli

Ci sono delle belle novità le famiglie con figli, con la quale poter supportare le varie spese che emergono giorno dopo giorno. Come accennato è un momento di crisi che deve essere supportata in ogni modo possibile.

Con il nuovo Governo Meloni si potranno avere sicuramente delle maggiori opportunità, consentendo così ai cittadini italiani di contrastare gli aumenti e il caro vita in generale. Un occhio di riguardo alle famiglie con figli a carico, che si ritrovano con il doppio delle spese tra scuola – trasporti e una vita dignitosa per i propri figli.

Non solo il Governo, perché oggi Enti e Comuni mettono in campo tutti gli aiuti possibili per dare a queste famiglie un importo tale da vivere tranquillamente. Questo da 200 euro una tantum è bello ricco e si potrà richiedere entro e non oltre il 7 novembre.

Bonus 200 euro: domanda, requisiti e scadenza

Tra i tanti costi che le famiglie devono sopportare, quello della scuola è sicuramente il più forte. Essendo un obbligo, non ci sono famiglie che possono sottrarsi a queste spese tra forniture di libri e trasporto per raggiungere al sede scolastica.

Un vero e proprio investimento anticipato per un anno di scuola, che quest’anno ha toccato dei costi esagerati per via dell’inflazione sempre più cara. Ora con il bonus da 200 euro si può ottenere qualcosa di concreto, in aiuto per tutte le spese che sono sostenuto a livello scolastico.

Con l’assegno unico universale, tutti i bonus per i figli non sono più al momento a disposizione. Ricordiamo che per il 2023 l’intento sarà di aumentare del 50% l’assegno unico per i figli.

Questo bonus è invece erogato direttamente dalla Regione Lazio e ha un funzionamento particolare. Sul portale web dei finanziamenti si evidenzia che la Regione ha stanziato 20 milioni di euro per questo aiuto. Lo possono richiedere i genitori che hanno figli a carico – senza limite di numero – e che sono iscritti alle scuole di primo e secondo grado nel Lazio. Si tratta di euro 200 una tantum e sono stati pensati per andare a “ripagare” tutto quello che è stato speso per la scuola.