Nuovo bonus famiglia 800€, è boom di richieste: con o senza ISEE | Sbrigati a fare domanda

Nella ricerca di nuovi aiuti, questo bonus famiglia 800euro è sicuramente una notizia ottima e da prendere al volo. Si può fare domanda con o senza la presentazione dell’ISEE ma è necessario fare in fretta per aggiudicarselo quanto prima.

In un momento di crisi come quello attuale, ogni famiglia italiana è alla ricerca di nuovi bonus per arrivare a fine mese. Dal caro spesa, all’aumento del carburante sino alle bollette che arrivano a casa con costi proibitivi. Tutto questo porta ad una unica soluzione, ovvero richiedere ogni tipo di bonus possibile se si risponde ai requisiti che vengono richiesti.

Gli aiuti senza ISEE: quali sono?

Il Governo ha messo in campo tantissimi aiuti per le famiglie a basso reddito, come supporto per il pagamento di bollette – spesa e i classici che servono nella vita di tutti i giorni. Tra questi la connessione internet e il computer sono oramai fondamentali, non solo ai ragazzi per studiare ma anche agli adulti che lavorano direttamente da casa.

Dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19, lo smartworking diventato una prassi per ogni lavoratore. Per questo motivo tutti si sono dotati di computer e internet veloce in casa, così anche per la DAD (al momento non necessaria).

È una spesa che non tutti possono permettersi, per questo motivo c’è un aiuto da 800euro che arriva proprio nel momento del bisogno. Si può richiedere senza ISEE ed è ottimale per sfruttare la tecnologia dentro casa, anche senza perdere tempo a presentare la documentazione relativa al reddito.

Per averlo è importante capire come funziona, perché tantissimi aiuti vengono erogati dal Governo come sconto e altri direttamente dall’INPS o dal proprio comune. Per questo motivo è bene fare attenzione a come muoversi correttamente.

Nuovo bonus famiglie da 800 euro

Lo smartworking, come accennato, diventa un qualcosa di necessario. Lavorare in casa oggi è una prassi, così come sono aumentati i vari lavori digitali che consentono di lavorare senza muoversi dal proprio appartamento.

Un buon computer supporta tutte le operazioni di ufficio, così come una connessione web adeguata può snellire tutto il lavoro e il flusso di informazioni. Insomma, non è assolutamente giustificabile oggi che un computer si impalli nel mezzo di una riunione o una presentazione, sino alla consegna di una pratica importante.

Per tutti questi motivi, il Governo ha messo in campo 400milioni di euro in soccorso a 4milioni di famiglie.

Gli aiuti per le famiglie con reddito basso

Per fare maggiore chiarezza, prossimamente ci saranno due aiuti in particolare:

Bonus Internet veloce da 300 euro

Bonus PC da 500 euro

Il primo è una agevolazione per chi non ha una connessione a banda larga e vuole sottoscrivere l’acquisto.

Il secondo è dedicato solo ai residenti della Regione Puglia, con richiesta di presentazione ISEE che non dovrà superare i 9mila euro. Il bonus internet è invece diffuso a livello nazionale, con un contratto non inferiore a 24 mesi.

Grazie a tutte queste misure pensate ad hoc, le famiglie potranno dotarsi di tutta la tecnologia possibile al fine di lavorare degnamente. Appena a disposizione, basterà fare domanda online seguendo le istruzioni rilasciate dal Governo.