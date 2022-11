Nuovo bonus famiglia 1800 euro, ecco a chi spetta e quando arriva

Un bonus di 1800 euro per tutta la famiglia: un aiuto per questi italiani che potranno richiederlo in questo modo.



Questo, come la maggior parte di noi saprà, è sicuramente un periodo di tagli, rincari e tanta angoscia, ma un bonus di 1800 euro potrebbe fare la differenza in tale scenario tutto buio. Ecco che le famiglie possono richiederlo. Vediamo di capirne di più qui di seguito.

Anno 2022 tra disagi e bonus

Se si parla del presente e di come lo stiamo vivendo, non c’è da dire altro che un bel NO. Perchè di questo si tratta, di un momento NO, un pò per tutti noi.

Ormai l’unica parola che sembra far ben sperare oggi è quella di bonus. Forse perché proprio grazie ai bonus alcune famiglie riescono a tirare avanti e a sostenere le varie spese.

Eppure il governo sembra aver deciso di fare dei tagli anche su questi, in quanto oggi il suo obiettivo è solo uno, incrementare gli stipendi. A tal proposito va detto, infatti, che il Governo non ha delle risorse infinite per questo motivo è bene salvaguardare alcune categorie.



I bonus nascono e sono erogati a chi versa in condizioni difficili. Gli aumenti di stipendi, invece, rappresentano più un aiuto per chi ha già delle entrate.

Insomma, si cerca anche di andare verso le famiglie che finora hanno avuto la possibilità di ricevere dei bonus.

Bonus famiglie e il loro bisogno

Per alcuni i bonus rappresentano quel qualcosa in più, quella speranza in più di farcela.

Una famiglia, oggi più che mai, sa quanto sia difficile riuscire ad arrivare a fine mese e riuscire a coprire tutti i debiti e spese varie. Sono proprio le famiglie, infatti, a avere più bisogno di aiuti e supporti.

Come ben sappiamo, le famiglie italiane oggi possono contare anche sul reddito di cittadinanza, ma per quanto? In questo scenario di punti interrogativi rimane pur sempre certa la presenza dell’assegno unico universale.

A tal proposito girano infatti delle voci che affermano come questo possa aumentare del 50% nell’anno 2023. Voci queste che sono state smentite, o meglio, chiarite: il governo ha detto infatti che l’aumento ci sarà, ma solo per le famiglie numerose, con bambini entro il primo anno di età.

Ma per fortuna, se si parla di bonus per famiglie, ce ne sono di diversi: quello da 3000 euro, per esempio, per il nido o quello da 1000 euro per la musica. E non solo.

Bonus da 1800 euro: in cosa consiste?

In questo articolo ci soffermeremo su quello da 1800 euro. Tale bonus detto bonus verde rappresenta un’agevolazione fiscale che può essere richiesta per qualsiasi genere di abitazione. Ma a cosa serve nello specifico e chi può beneficiarne? Le famiglie, ovviamente.

Le famiglie che ne potranno beneficiare, potranno detrarre ogni spese necessaria per il verde di casa, fino a ben 1800 euro, importo massimo oltre cui non si può andare.

Il bello di tale bonus è che sarà valido fino al 2024: ecco che la possibilità di detrarre fiscalmente sarà presente per più di un anno.

Si parla nello specifico di una detrazione al 36% su una somma complessiva entro i 5000 euro per ogni immobile, di ogni spesa sostenuta per il verde/giardino della propria casa. Ora avete capito perché si chiama bonus verde?

Cosa state aspettando quindi? Questo bonus così ricco potrebbe essere tutto vostro. Non perdete tempo! E poi, volendo rimanere in tema di colore, verde la speranza mai si perde! Giusto? Ecco che non bisogna perdere in questo caso nemmeno questo bonus verde.