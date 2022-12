Nuovo bonus di €1500 nel 2023, in cosa consiste e chi può averlo: tutti i requisiti

By

È in arrivo un nuovo bonus da 1.500 euro nel 2023 e solo queste categorie di persone potranno ottenerlo con questi importanti requisiti.

Il nuovo anno è alle porte e con lui anche delle novità che riguardano non pochi bonus e aiuti, da parte del Governo Meloni. Alcuni di questi sono stati presi in eredità direttamente dall’ex Governo Draghi mentre altri sono nuovi e a disposizione dal nuovo anno. Nel 2023 si parla anche di questo aiuto da 1.500 euro che verrà erogato solo a determinate categorie di persone che rispondono ad una serie di requisiti. Facciamo chiarezza?

Nuovo bonus da 1.500 euro nel 2023: di cosa si tratta?

C’è un nuovo bonus a disposizione per un numero specifico di soggetti, che rispondono a determinate caratteristiche e requisiti. Si tratta del bonus psicologo che era già presente durante l’Esecutivo Draghi e messo a disposizione al fine di poter contrastare le problematiche emerse durante il primo lockdown per il Covid.

La vera novità in questione è che oggi il bonus psicologo è stato confermato anche nel 2023 con un valore pari a 1.500 euro. Il precedente, come ricordiamo, ammontava a 600 euro e poteva dare una mano con una serie di sedute alle persone che ne sentivano il bisogno.

Il nuovo Governo si è reso conto che una cifra come 600 euro fosse troppo bassa per un bene così importante. In sostanza, pochissime persone hanno potuto rientrare nelle categorie di appartenenza di questo aiuto e usufruire della professionalità di uno psicologo.

Il 2023 si aprirà con non poche novità, tra queste proprio il bonus psicologo del valore di 1.500 euro anziché 600 euro. Questo significa che si potranno sfruttare non poche sedute dal professionista, per un percorso completo contro problemi – depressione o altro similare. Più sedute si svolgono e migliore sarà il risultato finale.

Il bonus è confermato?

Il problema subentrerà, secondo gli esperti, dal 2024 in poi perché il budget potrebbe essere diverso. Non solo, molti soggetti sono contenti che il bonus psicologo 2023 sia stato confermato ma allo stesso tempo temono di non avere tutti i requisiti necessari.

Per conoscere condizioni e modalità di richiesta bisognerà attendere ancora qualche giorno. Verranno poi evidenziati non solo i requisiti fondamentali ma anche dove poter inoltrare la domanda per il bonus 1500 euro.

Nel 2022 si richiedeva un ISEE che non superasse i 50.000 euro, in certe situazioni il bonus non era di 600 euro ma solo di 200 euro. Cosa vuol dire tutto questo? Man mano che l’ISEE del sogetto interessato cresce – dall’altra parte diminuisce l’importo del bonus e le sedute a disposizione.

La cifra di 1.500 euro sarà sicuramente a disposizione di tutte le persone che non hanno un ISEE alto e un reddito molto basso. Con questa cifra potranno quindi usufruire di non poche sedute presso un professionista e togliersi ogni tipo di problematica accumulata nel tempo.