Nuovo bonus di 1000 euro alle famiglie, come e chi può richiederlo: i requisiti

Si sta parlando da tempo del nuovo bonus di 1000 euro a favore delle famiglie. Adesso che il momento è arrivato, è opportuno conoscere i requisiti e come richiederlo.

Durante il governo Conte i bonus sono stati ampiamente utilizzati come strategia politica. Tuttavia, l’amministrazione Draghi ha attuato misure per limitarne la frequenza e l’attuale governo ha operato riduzioni ancora più significative.

Nonostante ciò, le famiglie cercano ancora assistenza di fronte a condizioni economiche difficili. Il governo Meloni è convinto che l’aiuto sostenibile alle famiglie può passare solo attraverso l’occupazione, e quindi si ostina a ridurre i bonus e gli aiuti alle fasce più deboli.

Nonostante gli attivi sforzi del governo per stimolare l’occupazione, non ci sono stati progressi significativi e le famiglie in difficoltà stanno diventando sempre più impazienti. Il Bonus SAR 2023, riconosciuto anche come sostegno al reddito o bonus disoccupazione, si estende fino a 1000 euro agli italiani aventi diritto.

Questa assistenza finanziaria è specificatamente designata per coloro che hanno avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato e hanno perso il lavoro.

Nuovo bonus di 1000 euro: un valido aiuto per chi ha perso il lavoro

Destinato inizialmente ai soli contratti di somministrazione, il bonus integrativo nasce per alleggerire l’onere del processo di somministrazione del lavoro che fa da ponte tra i tre soggetti.

Un’agenzia di collocamento ufficiale individua i candidati per un datore di lavoro e le persone scelte, spesso denominate lavoratori temporanei, vengono portate a bordo su base permanente o temporanea per lavorare nei locali dell’utente.

Il mondo del lavoro tramite agenzia interinale comporta dei rischi, lasciando i dipendenti con poca o nessuna protezione. Chi dovesse perdere il lavoro in queste circostanze, c’è la possibilità di richiedere il bonus SAR. Per qualificarsi, è necessario essere stati senza lavoro per un minimo di 45 giorni, lavorato 110 giorni o 440 ore se part-time e averlo fatto nell’ultimo anno.

Come ottenere il bonus in altri modi

Il Bonus SAR può essere guadagnato in due modi. In primo luogo, chi è senza lavoro da 45 giorni e le prospettive di lavoro sono scarse, può considerarsi idoneo. In alternativa, completare 90 giorni di lavoro a tempo pieno o 360 ore di lavoro part-time vale come qualifica.

Chi soddisfa i requisiti può ricevere 1000 euro, mentre chi ha lavorato per 90 giorni o 360 ore di part-time può ricevere 780 euro.

Tuttavia, si può richiedere il bonus al termine del 45° giorno di disoccupazione e devono trascorrere altri 60 giorni prima che sia concesso il sostegno al reddito.

La presentazione della domanda di assunzione tra il 106° e il 173° giorno dalla fine del rapporto di lavoro è un preciso requisito. Tuttavia, questi tipi di lavoro sono stati un punto di contesa per i sindacati che chiedono stabilità e diritti per i lavoratori.

Il clamore per un’alternativa stabile a questi bonus temporanei sta diventando più forte in Italia, con le richieste di salario minimo e reddito di base che stanno guadagnando terreno.Ci vorrebbero delle misure diverse per consentire alle famiglie di fronteggiare le difficoltà in modo diverso.

Il mercato del lavoro dovrebbe essere l’obiettivo primario ma, in mancanza di soluzioni immediate, questi bonus temporanei sono una manna dal cielo per chi ha perso il lavoro.