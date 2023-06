Nuovo bonus dall’8 giugno per tutte queste regioni: questi cittadini sono in festa

By

Data da segnare in agenda con questo nuovo bonus 8 giugno, per coloro che vivono in queste regioni italiane.

Gli incentivi rappresentano sempre un ottimo modo per poter avere ossigeno a fine mese. Le persone che si trovano in difficoltà economica possono richiedere gli strumenti messi a disposizione dal Governo, dagli Enti e anche dalle Regioni. Questo nuovo bonus 8 giugno ne è l’esempio e si potrà richiedere rispondendo a determinati requisiti, da tutte le persone che abitano in queste regioni.

Bonus 8 giugno per tutti questi cittadini

Lo Stato Italiano e l’INPS sono a disposizione per poter aiutare la popolazione con incentivi, bonus, sussidi di ogni tipologia al fine di poter arrivare a fine mese. Sono studiati al fine di garantire alle famiglie una quota mensile, così da fare la spesa o pagare le bollette. Alcuni si sono estinti nel 2022, altri importanti sono stati rinnovati sino a quelli creati appositamente in questo ultimo anno.

Tra gli esempi che si possono fare, c’è il bonus casa sino a quello psicologico arrivando alla carta acquisti. Poi ci sono altri incentivi che riguardano la salute, come il bonus occhiali dal coupon di 50 euro al fine di poter acquistare gli occhiali da vista. L’acquisto dovrà essere stato fatto a gennaio 2023 con una spesa che verrà reintegrata con il canone di 50 euro. Il bonus tra i più attesi è sicuramente quello della Carta Risparmio Spesa, con un valore della card di 400 euro una tantum e non mensile.

Il suo compito è aiutare nell’acquisto di beni alimentari ed è attiva dal mese di luglio.

A chi è destinato il nuovo bonus?

Il bonus 8 giugno è un nuovo incentivo messo a disposizione per tutti coloro che abitano nel Sud Italia. Lo potranno richiedere direttamente le strutture che investono in beni materiali, con partenza proprio l’8 giugno. Da quella data si potrà usufruire del reddito di imposta, per le zone con logistica semplificata o nelle zone che hanno una economia particolare e speciale. È bene considerare che tramite la Legge di Bilancio sono state messe a disposizione una serie di agevolazioni importanti, poi riviste con il nuovo modello di comunicazione.

Dalla data indicata si potrà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrata per invio della comunicazione con tutte le spese che sono state effettuate durante il 2023. Il software preposto è il CIM23 con una versione di modello innovativa, così per favorire i vari imprenditori e le imprese.

I beneficiari di questo bonus saranno le aziende che hanno investito sull’acquisto di impianti – macchinari – strutture produttive. Le stesse dovranno far parte della Regione Basilicata – Calabria – Puglia – Molise – Sardegna e Sicilia. In alcuni casi viene accettata la domanda anche per chi abita in Abruzzo e sempre con domanda telematica.

Tutti i dati verranno presi in considerazione, controllati e poi approvati in un secondo momento con il rimborso delle spese sostenute.