Nuovo bonus da 800€ ma soltanto per queste famiglie: come fare domanda

Ecco che vi sveliamo cos’è il nuovo bonus da 800€, a quali famiglie spetta e soprattutto come inviare al più presto la domanda.

In questo periodo di crisi, di ripresa dalla pandemia, lo Stato italiano sta erogando un grande quantitativo di bonus, per far sì che gli italiani possano essere sostenuti.

Uno in particolare è l’attesissimo bonus da 800 euro, una cifra importante, che purtroppo verrà destinata soltanto ad alcune famiglie.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul bonus in questione e in particolare a quali soggetti, provvisti di determinati requisiti, spetta.

Un bonus da 800€, ma solo per queste famiglie italiane

In questi giorni non si parla d’altro che del bonus da 800€, che siamo sicuri che farà gola a moltissime famiglie italiane.

L’agevolazione in questione è pensata solo per queste famiglie. Si tratta, in primo luogo, in quelle in cui sono presenti due coniugi separati o divorziati con a carico un figlio disabile.

La famiglia in questione dovrà rispecchiare altri requisiti, come aver visto diminuire l’importo dell’assegno di mantenimento nel corso della pandemia e in particolare nel lasso di tempo che va dall’8 di marzo del 2020 fino al 31 di marzo del 2022.

La famiglia in questione dovrà avere anche un reddito inferiore agli 8.174€, che deve essere diminuito a causa della riduzione dell’ammontare del mantenimento. Inoltre, possono inoltrare la richiesta di ottenimento del bonus anche quelle famiglie che hanno visto cessare la propria attività durante la pandemia, impossibilitandola a fornire il mantenimento richiesto.

Un altro requisito è che il coniuge che versa il mantenimento deve aver notato una diminuzione di almeno il 30% del suo reddito. Il coniuge che versa gli alimenti ha visto il suo reddito diminuire di circa il trenta per cento.

Siete curiosi di scoprire come fare domanda? Continuate a leggere il nostro articolo per ricevere tutte le informazioni al riguardo.

Ecco come inoltrare la domanda

Ma come fare domanda? Sono varie le fonti che si sono dedicate all’illustrazione dei dettagli di questo bonus. Tra queste, anche il portale online invaliditaediritti.it, che ha rivelato che ancora, purtroppo, non esiste una procedura aperta per poter inviare la richiesta.

Ciò che è noto, però, è la natura dei documenti che sarebbe necessario presentare nel caso in cui la richiesta potesse essere già inoltrata.

Si tratta delle generalità dei soggetti, il totale della cifra dell’assegno di mantenimento ricevuta dal coniuge tra l’8 di marzo del 2020 fino al 31 di marzo del 2022 o quella mancata.

Inoltre, bisogna inviare il totale degli altri redditi percepiti nel periodo in cui non si ha beneficiato del mantenimento o si ha ricevuto una somma ridotta. E poi ancora scrivere il proprio indirizzo e-mail.

Una volta inoltrata la richiesta, questa verrà presa in carico e si stabilirà se la famiglia può beneficiare del bonus in questione.

Ribadiamo che non è ancora possibile inoltrare la richiesta. Ciò che è noto è che il bonus sarà di un massimo 800 euro e verrà erogato nell’arco di un anno.

E voi cosa ne pensate? Attendete con trepidazione l’apertura delle domande e l’erogazione del bonus? Fatecelo sapere!