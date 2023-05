Nuovo bonus 750 euro per le famiglie, ma non spetta a tutti: chi può richiederlo

Per le famiglie è in arrivo un nuovo bonus da 750 euro. Non spetta a tutti e bisogna rispondere a questi requisiti importanti.

Per andare in contro a quelle che sono le esigenze delle famiglie, il Governo e gli Enti mettono a disposizione non pochi strumenti. Ci sono delle famiglie che necessitano di un aiuto concreto, non solo per il contesto storico attuale. Infatti, ci sono delle situazioni annose che vanno salvaguardate sotto ogni punto di visto. A tal proposito c’è un nuovo bonus da 750 euro da richiedere: ma non è per tutti. Facciamo chiarezza su chi può presentare la domanda e le modalità.

Famiglie italiane e necessità

La necessità di ogni famiglia italiana è soprattutto poter arrivare a fine mese. Se in un contesto classico è bene fare attenzione a tutto, se in casa c’è un disabile le necessità aumentano. La cura e l’assistenza richiesta è costosa, tanto che non sempre si riesce a dare alla persona tutto quello di cui avrebbe bisogno.

Enti, Governo e Istituzioni fanno un passo in avanti e cercando di dare a queste famiglie un aiuto concreto. Questo si traduce spesso in agevolazioni, servizi gratuiti oppure assegni mensili per coprire determinate spese.

I disagi di queste famiglie sono moltissime, partendo dalle cure di base sino alle prestazioni di alto livello. In moltissimi casi si deve pensare ad ogni tipo di spesa, anche la più banale. Alcune famiglie, per non lasciare la persona disabile a casa da solo, lasciano il lavoro e non possono più supportare alcuna spesa. Per questo motivo è stato pensato a un nuovo bonus a disposizione, di 750 euro.

Nuovo Bonus 750 euro: requisiti e domanda

Non solo il Governo si occupa di queste famiglie, ma anche gli enti locali. L’obiettivo è preservare le persone con una disabilità e anche i loro familiari che si occupano di loro. In questo ultimo periodo, Comuni e Regioni hanno giocato un ruolo fondamentale garantendo a queste famiglie un aiuto concreto. Si parla anche di servizi per la persona, scuola a domicilio sino a strumenti educativi con assistenza sanitaria diretta.

Un nuovo bonus bussa alla porta delle famiglie che devono pensare all’assistenza di un disabile. I 750 euro previsti sono da considerarsi una tantum, con erogazione unica. È un voucher per coprire le spese che riguardano assistenza e sono rimborsabili.

L’aiuto previsto viene erogato direttamente dal Comune di Napoli, con un voucher di 750 euro per tutte le spese sostenute. Queste si possono consultare attraverso il Bando a disposizione sul sito del Comune. Per fare la domanda c’è un modulo preposto da compilare e poi inviare via mail – alla PEC del Comune di Napoli.

I documenti da allegare sono: