Nuovo bonus 6000 euro senza ISEE, chi potrebbe riceverlo e come fare domanda

Un nuovissimo bonus 6000 euro e senza richiesta di ISEE: chi sono i fortunati che possono chiederlo e come fare la domanda.

Il Governo sta studiando nuovi aiuti e bonus per aiutare i cittadini giorno dopo giorno. È importante che tutti quanti valutino, giorno dopo giorno, quelle che sono le novità a disposizione così da fare subito richiesta e avere in mano degli incentivi o dei soldi che possono dare una mano concreta, in un periodo storico di forte difficoltà economica. Questo nuovo bonus 6000 euro è dedicato ad una categoria particolare di persone e non è richiesto l’ISEE. Facciamo chiarezza?

Bonus 6000 euro, a chi è dedicato?

Ci sono moltissimi incentivi e aiuti che il Governo sta mettendo a disposizione per gli italiani, questo in particolare è stato studiato per la ristrutturazione di finestre e infissi. Non si sono dei requisiti particolari richiesti, con una detrazione del 50% per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione. Si applica a condomini o case singole, con una scadenza al 31 dicembre 2024.

L’Ecobonus ha il potere di poter recuperare sino al 50% delle spese che sono state sostenute per sostituire le finestre: un totale di 60.000 euro che viene suddiviso in 10 rate annuali per un valore di 6.000 euro.

Per poter godere di questo bonus e aiuto è necessario valutare la trasmittanza termica e anche la potenzialità nel migliorare la classe energetica. Quando si sceglie una finestra o un infisso da sostituire, le misure sono importantissime così come la valutazione di tutte le variazioni che si dovrebbero fare.

Bonus per infissi e serramenti, come fare domanda

È un bonus dedicato a privati, enti e aziende che desiderano migliorare la classe di efficienza e le caratteristiche termiche delle strutture. Non solo, l’obiettivo è mirato a soddisfare – e migliorare – ogni tipo di caratteristica per la sostituzione e la coibentazione del cassonetti, oltre che dei vetri e degli infissi.

La domanda dovrà essere fatta entro e non oltre il 90° giorno della data per il fine lavori oppure collaudo. La richiesta verrà inviata all’ENEA con tutta la documentazione richiesta, con accesso alle detrazioni fiscali di cui sopra argomentato. L’assolvimento e l’obbligo di questa comunicazione è inderogabile, appositamente per poter ottenere il bonus.

Quando si parla di data di fine lavori è da considerare quella determinata dagli esperti del lavoro, seppur ancora in corso o in ritardo. È importante determinare la data di inizio e fine lavori al fine di poter ottenere la detrazione fiscale.

Nella scelta dei serramenti e dei vetri, l’importante è orientarsi attraverso una scelta consapevole. Migliorare significa anche, un domani, poter vendere il proprio alloggio ad un prezzo maggiore: i compratori sono sicuramente orientati verso l’acquisto di un ambiente nuovo e confortevole, con una classe energetica alta e ben definita. Per poter ottenere l’incentivo, rivolgersi solo a ditte certificate e professionali.