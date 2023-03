Nuovo bonus 600 euro, a chi si rivolge e quali sono i requisiti per ottenerlo

Il mese di marzo è un mese importante per l’avvio di numerosi pagamenti: in arrivo anche il nuovo bonus 600 euro.

Con il termine bonus abbiamo iniziato a familiarizzare durante i numerosi lockdown, con Giuseppe Conte al timone.

Nuovi bonus in arrivo

Nel mese di marzo 2023 gli italiani potrebbero beneficiare di alcuni aumenti e bonus. Ciò è vero per via dell’entrata in vigore di alcune novità della Legge di Bilancio e di alcuni ricalcoli su molte prestazioni. Verranno avviati anche nuovi bonus, mentre torneranno altri che già abbiamo imparato a conoscere. Inoltre, ci saranno i pagamenti INPS con le nuove date che sono già uscite.

Tra le altre novità in arrivo spicca la carta acquisti (social card) che tornerà a marzo ed aprile. Anche se, alcuni cittadini stanno aspettando ancora il pagamento di gennaio e febbraio. Molto atteso anche il decreto relativo al reddito di cittadinanza, promesso dal Ministro, che dovrebbe svelare diversi punti non chiari, come la quota affitti.

Sarebbero in arrivo altri decreti attuativi: carta risparmio spesa, reddito alimentare, bonus trasporti. A partire dal 16 marzo saranno disponibili sul sito dell’INPS le nuove certificazioni uniche.

Un’altra nota importante da menzionare è che, nel 2023, la maternità comunale arriverà a 1917,30 euro. Nel mese di marzo ci potrebbe essere il definitivo addio (o probabilmente un cambiamento) dello Spid ma, per il momento, si tratterebbe soltanto di una voce.

Quando avverranno i pagamenti e in cosa consiste il bonus di 600 euro

I pagamenti per la social card sono attesi entro il 10 del mese di marzo. Per quanto riguarda la Naspi, i pagamenti dovrebbero arrivare a tutti a metà marzo. Nella stessa data ci potrebbe essere il pagamento del bonus 100 euro, trattamento integrativo.

Sempre attorno al 15 marzo, inizieranno ad uscire le prime date dei pagamenti dell’assegno unico su richiesta. I fascicoli previdenziali, inoltre, andrebbero controllati perché stanno continuando ad uscire date relative a pagamenti ritardatari (es. febbraio).

Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, invece, i pagamenti inizieranno il 15 per i nuovi beneficiari (rinnovati ed arretrati); dal 27 in poi, invece, avverranno i pagamenti per i vecchi beneficiari, dalla seconda ricarica in poi.

Dal 7 marzo sono usciti anche gli avvisi per il pagamento del bonus nuclei monoparentali per i genitori dei figli disabili. Fino alla fine di marzo potranno essere rinnovate le domande per questo bonus, al fine di poterne approfittare anche il prossimo anno.

INPS ha avviato l’apertura delle domande relative al bonus nido, sul suo portale. Intanto, è in procinto di avviare le nuove maggiorazioni che riguardano non solo l’assegno unico familiare ma anche le pensioni. Sin dalla metà di marzo dovremmo poter vedere il bonus rivalutazione per i pensionati che, attualmente, percepiscono il minimo. Le pensioni minime, infatti, arriveranno a 571 euro oppure 600 euro per gli over 75.