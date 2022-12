Nuovo Bonus 500€ nel 2023: a chi spetta e come si potrà richiedere

Nuovo Bonus 500 euro nel 2023: a chi spetta la misura economica e come può essere richiesta dai soggetti istanti?

In un periodo di emergenza energetica come quello in cui stiamo vivendo il Governo è sceso in campo prevedendo una serie di aiuti e di agevolazioni a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane. Anche per lo stesso Stato italiano non sono di certo momenti di floridità economica a seguito della pandemia Covid e della crisi energetica, che da mesi e mesi sta interessando tutto il Vecchio Continente. La situazione di incertezza economica si è ulteriormente aggravata a seguito dello scoppio e del perdurarsi della guerra in Ucraina.

Inflazione e caro energia stanno mettendo in ginocchio tutta la popolazione e le imprese italiane. Per questo, il Governo, le Regioni e i Comuni sono scesi in campo per dare un valido aiuto e supporto economico alle famiglie. Gli aiuti economici erogati non riguardano solo i bonus anti-inflazionisti, ma anche altri bonus, tra cui il Bonus Psicologo, il Bonus Internet e tante altre misure economiche a sostegno dei lavoratori. Quello di cui vogliamo focalizzare l’attenzione è il Bonus Cellulare ed Internet, ma occorre prestare massima attenzione all’ISEE.

Bonus Cellulare ed Internet: quali sono i requisiti necessari?

Il Bonus Cellulare ed Internet è una misura economica messa a disposizione per consentire di acquistare un cellulare o un tablet o un pc in comodato d’uso ed Internet gratuito. Il nuovo bonus cellulare ed Internet e simile al precedente aiuto economico, ma ci sono delle differenze, che è necessario conoscere fin da subito.

Il Bonus Cellulare ed Internet 2022 è una misura economica revisionata e corretta rispetto all’impianto precedente. L’iniziativa è gestita da Infratel, società in house che ha già redatto e previsto l’erogazione del voucher nel corso del corrente anno oramai agli sgoccioli. La proposta potrebbe essere oggetto di ulteriori rettifiche.

Bonus Cellulare ed Internet: a chi spetta l’agevolazione economica?

Il bonus cellulare ed Internet è un’agevolazione economica prevista per tutti coloro che non abbiano già una connessione attiva o, nel caso in cui fosse già attiva, è necessario che la stessa non sia veloce. La connessione internet già presente non deve eccedere la velocità di trenta Mb al secondo. Il Bonus Cellulare ed Internet pari a 500 euro viene erogato fino al 50% e per un periodo di 2 anni.

Bonus Cellulare ed Internet: come può essere richiesta l’agevolazione economica?

Il bonus cellulare ed Internet può essere richiesto mediante la presentazione della domanda. L’istanza consente di ottenere un contributo economico direttamente dagli stessi operatori del settore delle telecomunicazioni. Gli stessi operatori telco devono registrarsi sul portale attivato da Infratel Italia. Gli elenchi dei gestori sarà costantemente oggetto di aggiornamento.