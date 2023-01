Nuovo bonus 500 euro, non lasciartelo scappare: hai tempo fino al 28 febbraio

Ecco cos’è il nuovissimo bonus 500 euro pensato soltanto per alcune categorie di italiani. Fate attenzione, perché scade il 28 di febbraio.

Lo Stato italiano ha pensato finalmente a un nuovo beneficio da erogare ai cittadini. La domanda per richiederlo scade il prossimo 28 di febbraio.

Nuovo bonus 500 euro, tutti i dettagli

Il Nuovo bonus 500 euro non è altro che il bonus dell’acqua potabile, pensato per sgravare il 50% della spesa che è stata sostenuta dai cittadini italiani per l’installazione, nella propria casa, di un impianto per l’acqua.

A volte, infatti, l’acqua che esce dai nostri rubinetti è imbevibile. L’acqua del rubinetto, infatti, può contenere piccole quantità di sostanze chimiche come il cloro, il fluoruro e i metalli pesanti, che possono essere dannosi per la salute se consumati in grandi quantità.

Anche se questi composti sono presenti in quantità molto basse, l’esposizione prolungata può causare problemi di salute. l’acqua del rubinetto può a volte essere contaminata da batteri e virus, in particolare in caso di rottura delle tubature o di problemi con il sistema di trattamento dell’acqua.

A volte, l’acqua del rubinetto può contenere livelli elevati di radon, un gas radioattivo naturale che si trova comunemente nelle rocce e nei suoli. Ed è proprio per questo che il Governo ha pensato a un bonus per tutti quegli interventi atti a permettere di bere l’acqua dal rubinetto. Il bonus in questione non è una novità ed era già previsto negli scorsi anni: per fortuna è stato confermato anche nel 2023.

Lo scopo dell’erogazione del bonus in questione è quello di permettere ai cittadini di ridurre l’utilizzo di plastica e di mettere in rilievo il valore dell’acqua potabile del nostro Paese.

Il bonus prevede uno sconto del 50% su 1000 euro spese per l’installazione dell’impianto. Parliamo, quindi, di ben 500 euro di bonus. Ma come si fa a richiederlo? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco come richiederlo

Scade il 28 di febbraio del 2023 la possibilità di inviare la richiesta per il bonus per l’acqua potabile. La richiesta può essere inoltrata direttamente per via telematica, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tutto quello che bisogna fare è accedere al sito inserendo lo SPID e andare nella sezione apposita che parla del bonus. Quindi, bisognerà iniziare la procedura di inoltro, allegando la fattura elettronica e un documento di identità che combaci con i dati inseriti nella fattura.

E’ fondamentale che tutte le spese per l’installazione del sistema, che ci permette di bere acqua potabile direttamente dal rubinetto, siano state pagate attraverso versamenti bancari o postali o comunque mediante sistemi di pagamento tracciabili. Non valgono, quindi, i contanti.

Dobbiamo ricordare, inoltre, che il nuovissimo bonus 500 euro copre tutta una serie di spese domestiche. Parliamo, in particolare, di quelle per l’acquisto e l’installazione di sistemi che effettuino il filtraggio, la mineralizzazione, il raffreddamento e l’addizione di anidride carbonica alimentare E290.

Questi sistemi non fanno altro che migliorare la qualità dell’acqua che esce dai nostri rubinetti per permetterci di ingerirla e di ridurre così anche l’uso della plastica.