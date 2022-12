Nuovo bonus 500 euro contro l’inflazione, come si presenta la domanda

È in arrivo il nuovo bonus 500 euro contro l’inflazione e ci sono solo pochissimi passi per presentare la domanda, in questo modo.

Un nuovissimo bonus 500 euro studiato appositamente contro l’inflazione e il caro vita, che ha caratterizzato in maniera netta tutto l’anno 2022. È stato sicuramente un momento molto difficile da affrontare, non solo per i privati ma anche per le imprese che si sono viste dover trovare più soluzioni differenti al fine di risparmiare e arrivare a fine mese. L’Esecutivo Meloni è pronto in queste ore a rispondere a tutte le domande di come si svolgerà il 2023: per ora è previsto questo bonus 500 euro. Queste sono le persone che possono richiederlo in queste modalità.

Bonus e aiuti contro il caro vita

Il Natale sta per bussare alle nostre porte, per questo motivo è il momento di fare i conti di fine anno e vedere se tutti si è rimasti all’interno del budget o meno. Per tutti coloro che avessero messo a disposizione un bilancio ad inizio anno, sicuramente nessuno è riuscito a portarlo a termine: il caro vita ha sconvolto i piani a privati e imprese, con le bollette che hanno raggiunto dei livelli storici.

Il Governo è continuamente a lavoro al fine di poter garantire degli aiuti, anche per questo fine del mese arrivando poi a soluzioni di vario genere per l’anno 2023. Il bonus 500 è stato studiato appositamente per una determinata categoria, proprio perché in ogni momento di difficoltà ci deve essere una controproposta che possa far arrivare a fine mese.

Bonus 500 euro: a chi è rivolto

Famiglie e imprese, come anticipato, pagano la crisi che è peggiorata giorno dopo giorno durante l’anno ancora in corso 2022. Le piccole e medie imprese stanno facendo di tutto per galleggiare e non chiudere i battenti, ma con le bollette ricevute e l’aumento dei materiali si ritrovano in seria difficoltà. I dipendenti nella maggior parte dei casi sono rimasti vicino all’azienda e non hanno abbandonato la nave, ma è anche vero che questi imprenditori necessitano di aiuti concreti.

Tra i tanti aiuti, spunta questo da 500 euro messo in campo per sostenere proprio le piccole e medie imprese nel loro percorso professionale e lavorativo.

Come si richiede l’aiuto da 500 euro

Si tratta di un aiuto per le attività commerciali e per quelle artigianali, con erogazione di 500 euro in aiuto a tutte le spese che sono state sostenute durante l’anno per bollette e similari. A dare questo contributo è l’amministrazione comunale di Avezzano, che ha deciso di darsi da fare per questa iniziativa per aiutare tutte le imprese aventi bisogno.

I proprietari di queste attività potranno chiedere il bonus direttamente con posta elettronica certificata, inviando i documenti che vengono richiesti direttamente sul sito ufficiale del comune. Questo è solo un esempio di come i Comuni possono far fronte ai bisogni delle imprese, così da contrastare quanto possibile i caro vita.