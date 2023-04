Nuovo bonus 1400 euro per tutti i nati in questi anni: scade il 17 aprile

C’è un nuovo bonus a disposizione per tutti quanti quelli che sono nati in questi anni: la domanda deve essere fatta entro il 17 aprile.

Un nuovo bonus da parte dell’INPS che mette l’accento su una opportunità unica da prendere al volo. È dedicato solo ai nati in questi anni e arriva sino a 1.400 euro. Un ottimo aiuto economico per svolgere una attività che piace, sognata e attesa da tutti durante l’anno. La domanda dovrà essere fatta entro e non oltre il 17 aprile: ci sono ancora pochissime ore per richiedere l’incentivo messo sul tavolo dall’INPS.

Nuovo Bonus: 1400 euro solo per questa categoria

C’è un nuovo bonus messo in campo dall’INPS che piacerà sicuramente ad una categoria in particolare, o meglio un range di età nel dettaglio.

Forse non tutti sanno che per il 2023 è stato confermato il bonus “Estate INPSieme Senior”, un bando e incentivo che permette determinate categorie di soggetti ad andare in vacanza. Il suo valore arriva sino a 1.400 euro ed è dedicato ai soggiorni di villeggiatura in uno dei bellissimi posti che ci sono in Italia.

Questo è un contributo di grande successo, per questo motivo anche per quest’anno è stato rinnovato. Come anticipato è dedicato ad una certa categoria di soggetti, ovvero pensionati che rispondono a determinati requisiti. La domanda si dovrà fare entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile.

C’è ancora pochissimo tempo per provare ad andare in vacanza, soggiornando in una delle strutture italiane per l’estate 2023. Nel dettaglio sono stati messi a disposizione 3.850 contributi che si traducono in questo modo:

000 per sette notti e otto giorni per un soggiorno in Italia;

000 per quindici notti e quattordici giorni per un soggiorno in Italia.

Questa parte è dedicata a coloro che sono iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione dipendenti pubblici.

250 per sette notti e otto giorni per un soggiorno in Italia;

per un soggiorno in Italia; 600 per quindici notti e quattordici giorni per un soggiorno in Italia.

Questo è invece dedicato ai soggetti che sono iscritti al Fondo Postelegrafonici.

Come fare la domanda per il bonus vacanze

Per svolgere e godere di un soggiorno estivo nei posti più belli in Italia, questo nuovo bonus INPS si deve considerare come contributo parziale o totale, che copre le spese del pacchetto turistico. Il valore parte da 800 euro per arrivare sino a 1.400 euro. Il viaggio dovrà essere organizzato tramite agenzia di viaggio o tour operator, con tutte le voci specificate come:

Pernottamento e trattamento presso una struttura ricettiva;

Spese extra come gite/escursioni o altro;

Assicurazione di vario tipo.

I soggiorni non potranno essere organizzati con la struttura direttamente e i viaggi “fai da te” non saranno presi in considerazione. I requisiti da rispettare si basano sull’ISEE del richiedente e verranno valutate le domande in ordine crescente, dando priorità a coloro che presentano una grave disabilità.

La domanda potrà essere fatta direttamente sul sito INPS all’apposita sezione, presentando tutti i documenti richiesti entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile.