Nuovo bonus 1000 euro, a settembre una montagna di soldi sul conto: scade tra poco

A settembre le novità non mancano e il nuovo bonus 1000 Euro aiuta non poche persone, in un momento di crisi come questo attuale.

Scade tra poco ed è molto richiesto, questo nuovo bonus 1000 Euro richiede alcuni requisiti fondamentali ma è di certo un valido aiuto. In un momento di crisi come quello attuale e le famiglie che cercano di non annegare, il Governo sta attuando una serie di bonus interessanti da prendere in considerazione e richiedere nell’immediato.

Settembre e nuovi bonus, aria di ripartenza?

Settembre è sempre il mese della ripartenza, con nuovi obiettivi e nuove prospettive per cambiare la propria vita in meglio. In attesa delle elezioni per il nuovo Governo, attualmente si cerca di sviluppare una serie di Bonus diventati oramai fondamentali per gli italiani e la loro sopravvivenza.

Un italiano su quattro percepisce il reddito di cittadinanza e richiede bonus di vario genere per le famiglie, studiati appositamente per far fronte alla crisi e alle chiusure aziendali oramai sempre più concrete.

Il nuovo bonus 1000 euro, tra tutti, scade tra pochi giorni ed è già al primo posto delle richieste tra i cittadini italiani.

Nuovo bonus 1000 euro: caratteristiche e requisiti

L’Italia si divide in due fazioni: chi critica il meccanismo dei bonus e chi definisce questi aiuti essenziali per la sopravvivenza. Ognuno di questi ha caratteristiche diverse e, ovviamente, requisiti particolari alla quale rispondere per ottenerli.

Gli economisti non lasciano molto spazio alla fantasia, mettendo l’accento sulla batosta che arriverà in autunno con un potenziale reddito di base universale per sostenere chi non trova o non ha più un lavoro.

Misure che un tempo erano solo teoria e utopistiche al solo pensiero, ma oramai è certo che il mondo sta cambiando e potrebbe diventare indispensabile. In particolare, questo nuovo bonus 1000 euro è richiedibile senza ISEE dal 16 settembre 2022.

Il bonus è stato messo in campo dal Comune di Bologna che ha stanziato un budget del valore di 5milioni di euro. Un aiuto e una agevolazione per tutti i cittadini che vogliono comprare una bicicletta a pedalata assistita o cargo bike, considerando loro come dei mezzi di trasporto innovativi e che strizzano l’occhio all’ambiente.

L’aiuto agevola anche il Car e Bike Sharing, quindi i 1000 euro andranno a tutti i cittadini che hanno un accordo con il Mobility Management del Comune di Bologna. Cosa vuol dire? Il soggetto interessato dovrà aver comprato un mezzo Green dopo il 28/06/2022 per avere lo sconto.

Ci sarà il rimborso da 500 a 1000 Euro, in questo modo:

Da 300 a 500 euro per le biciclette elettriche

Da 500 a 1000 euro per le cargo bike.

Per poter richiedere il bonus è necessario avere e presentare tutti i documenti che attestano l’acquisto, facendo domanda direttamente sulla piattaforma online dal 16 settembre 2002. Attenzione: verranno prese in considerazione solo le domande per i mezzi Green (come da documentazione presentata) con acquisto avvenuto dopo il 28 giugno 2022.