Nuova principessina a Monaco, la famiglia si allarga: la notizia riempie di gioia

È nato un nuovo membro della famiglia reale del Principato di Monaco. È una bambina ed è figlia di Louis Ducruet, primogenito della principessa Stéphanie di Monaco

La casa di Stéphanie di Monaco è stata adornata con un fiocco rosa, che ha annunciato la nascita della sua prima nipote all’età di 58 anni. Louis Ducruet, primogenito della principessa e del suo ex marito Daniel Ducruet, e Marie Chevallier hanno dato alla luce una bambina, evocando gioia immensa e giubilo in tutto il Principato.

L’annuncio è stato dato dal raggiante zio, il principe Alberto, martedì sera all’Auditorium Rainier III, dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca. La sorella minore di Louis, Camille Gottlieb, era orgogliosa accanto a lui, assaporando il suo nuovo ruolo di zia. Tuttavia, il nome del neonato rimane ancora un mistero.

Questo nuovo arrivo nel Principato di Monaco era atteso da tempo, almeno da quando la coppia annunciò sui social lo stato di gravidanza di Marie Chevallier.

L’annuncio da parte del Principe Alberto II

Durante la cerimonia di premiazione della Croce Rossa Monegasca, il Principe Alberto II ha deliziato il pubblico con l’annuncio della nascita del figlio di suo nipote. “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina”, le parole del principe”.

La bambina, il cui nome rimane segreto, è nata il 4 aprile. I due nuovi genitori hanno sicuramente fatto felice il fratello di Stéphanie, visto che ha condiviso la lieta notizia sul palco dell’Auditorium Rainier III.

La data di nascita della figlia della coppia prima era un mistero, ma le dichiarazioni del Principe hanno placato le varie indiscrezioni. Questo tacere la data di nascita è dovuto alla coppia, la quale preferisce mantenere la loro vita privata fuori dagli occhi e dai pettegolezzi del pubblico.

Come Stéphanie, che si è trasferita da Fontbonne ad Auron prima di stabilirsi in uno spazioso duplex con vista sul porto di Fontvieille, la coppia apprezza la discrezione. Stéphanie ora risiede qui per sostenere i suoi figli, Louis e Pauline Ducruet e Camille Gottlieb, mentre accolgono il loro nuovo membro della famiglia.

Alla fine di novembre, la coppia è andata su Instagram per annunciare la gravidanza con una foto giocosa del loro cane, con indosso un bavaglino con la scritta “Diventerò un fratello maggiore”.

Sposati dopo 7 anni di fidanzamento e 5 di convivenza

Marie, coordinatrice di eventi all’Hotel Hermitage di Montecarlo, e Louis, nativo di Monaco, si sono sposati nel 2019 dopo ben 7 anni di fidanzamento e 5 anni di convivenza. Il loro viaggio è iniziato durante l’infanzia, ma è stato solo durante gli anni dell’università di Louis a Cullowhee che hanno iniziato a frequentarsi.

Dopo tanta attesa, la coppia è finalmente diventata marito e moglie. Nata in Costa Azzurra, Marie ha origini vietnamite ed è laureata in economia aziendale e parla tre lingue. La loro favola si è conclusa con una proposta in Vietnam e l’arrivo dalla loro prima figlia.

Con l’arrivo della figlia di Louis e Marie, la principessa Stéphanie di Monaco – che è anche madre di Pauline Ducruet, 28 anni, e di Camille Gottlieb, 24 anni – entra quindi nel “club delle nonne” monegasche. Sua sorella, la principessa Carolina di Monaco, può infatti contare (per ora) già sette nipoti.

