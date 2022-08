“Nuova principessa a Monaco”, Charlene sbattuta fuori: ora comanda lei | Sudditi rovinati

Per Charlene di Monaco sembra non esserci mai vita facile: dopo mesi difficili, ora è tornata al Principato, ma nell’ombra c’è sempre un’altra Principessa più potente di lei. Ecco chi è.

Charlene di Monaco è tornata ai suoi doveri reali, dopo mesi di lontananza a causa di diversi problemi di salute che l’hanno tenuta lontana dal regno.

Ora è tornata al fianco di suo marito il Principe Alberto, sovrano del principato, e ai suoi bambini Jacques e Gabriella. Ma durante il periodo di assenza, un’altra principessa ha preso il sopravvento a corte, riprendendo il posto che le è sempre spettato. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Carolina di Monaco scalza Charlene: è lei la vera sovrana di Monaco

Tutti sappiamo che negli ultimi mesi del 2021, dopo una visita in Sud Africa, Charlene di Monaco è stata ricoverata in ospedale, a causa di diversi problemi di salute.

Fino a qualche mese fa, Charlene ancora non era tornata nel principato di Monaco, per riprendersi completamente e tornare a casa in salute. La sua assenza, però, è stata molto vistosa, in quanto una persona molto vicina al principe Alberto ha preso il sopravvento.

Parliamo di Carolina di Monaco, amatissima sorella del sovrano che gli è sempre stato accanto. Anche in questo caso, infatti, Carolina ha preso le redini della situazione, dimostrando ancora una volta quanto sia degna di essere erede di mamma Grace Kelly.

Carolina è sempre stata la vera erede del Principe Ranieri: quando Grace Kelly morì prematuramente, nonostante la giovane età affiancò il padre in tutti i doveri reali, da brava primogenita.

Nella sua vita, la principessa ha sempre silenziosamente desiderato il trono, perché ha dimostrato più volte di tenere tantissimo al suo popolo e all’eredità dei Grimaldi.

La classe, l’eleganza, il savoir faire e anche la sua capacità di entrare a fondo nei problemi del regno, hanno fatto di Carolina un personaggio amatissimo dai sudditi.

Poi, improvvisamente, è subentrata Charlene, dando ad Alberto un erede maschio e facendo perdere a Carolina la speranza che il suo primo figlio, Andrea Casiraghi, salisse al trono.

Ma nonostante tutto, resta lei la vera icona del principato, la vera “Regina” per sempre.

Carolina e Charlene: una lotta per il potere

Tra Carolina di Monaco e Charlene Wittstock non c’è mai stata molta simpatia: da quando il fratello si fidanzò con l’ex nuotatrice, la sorella del sovrano non l’ha mai vista di buon occhio.

Sicuramente, le origini borghesi e non nobiliari hanno fatto la loro parte, ma pare che alla primogenita di Grace Kelly non vada a genio la cognata, a causa della sua enigmaticità preponderante.

E poi, sicuramente, il fatto di averla scalzata nella successione al trono, perdendo il titolo di first lady ufficiale non sarà andato molto a genio alla sorella di Alberto.

Charlene, dal canto suo, sembra non nutrire grande simpatia anche lei per Carolina: le due hanno sempre avuto un rapporto molto freddo, quasi gelido si potrebbe dire. Diciamo che, però, gli alti e bassi tra Alberto e Charlene hanno lasciato la strada spianata alla principessa.

Si sa che la coppia reale non ha vissuto sempre bei momenti, Charlene è fuggita prima del matrimonio, è venuta a sapere di vari tradimenti del marito, poi non poteva avere figli. Quest’anno, inoltre, è stata lontana da palazzo facendo sì che Carolina riprendesse il suo posto.

Per molti non c’è gara che tenga comunque: Carolina di Monaco resterà sempre la vera prima donna del regno monegasco, a discapito della cognata.