Nuova ondata di caldo: confermato l’arrivo dell’anticiclone

“E’ il segno di un’estate che vorrei potesse non finire mai” recita così una famosa canzone dei Negramaro. La band pugliese pare non essersi sbagliata per questo 2022: il caldo continua ancora a essere una costante in tutta Europa e stando agli ultimi aggiornamenti pare sia confermato l’arrivo dell’anticiclone per il ponte dei morti.

Gli esperti avvalorano sempre più l’ipotesi dell’estate infinita del 2022: dal mese di maggio ad oggi sono più di cinque mesi in cui si hanno temperature simili ai Tropici, tutto ciò a causa dei cambiamenti climatici.

L’arrivo del nuovo anticiclone

I meteorologi ancora una volta confermano l’arrivo di una nuova ondata anomala di calore. Dopo Scipione l’africano e dopo l’ottobrata, per il giorno di Halloween è atteso l’arrivo di un nuovo anticiclone che segnerà l’inizio della prima novembrata.

Il suo nome è Monster, farà compagnia a tutta l’Europa nel ponte dei morti. Il 31 di ottobre, ci saranno delle temperature sopra la media dal Marocco alla Finlandia, con picchi nell’Europa Centrale, tra Germania, Polonia e Italia, comprese le regioni alpine.

Il termometro arriverà a sfiorare pressioni atmosferiche tipiche del mese di agosto, con punte di 12 gradi superiori rispetto la media del periodo.

Ondata di caldo eccezionale

Il responsabile della testata Meteo.it, Andrea Garbinato, delinea un quadro eccezionale e del tutto anomalo. Una situazione perenne di caldo che accompagna la penisola italiana e tutta Europa da oltre cinque mesi.

In particolare modo, nel ponte dell’1 e del 2 novembre, si prevede una cappa di calore tra la Germania e la Repubblica Ceca e che abbraccerà molte nazioni come Inghilterra, Ucraina, Francia, Lituania e buona parte della regione Scandinava.

Un po’ di tregua per la Grecia e il Sud Italia, Sicilia compresa, dove vi saranno temperature relativamente più fresche dato che la pressione tenderà a spostarsi verso la parte settentrionale del paese.

Le temperature più calde nella zona meridionale si registreranno tra oggi e domani, compresa la zona dell’Andalusia e la parte della Francia sud occidentale, toccando temperature sopra i 30 gradi.

Gli esperti, inoltre, sollecitano di prestare la massima attenzione in pianura: l’alta pressione, tipica del periodo autunnale, può portare a delle insistenti nebbie notturne. Infatti, dove la scarsa visibilità si prolungherà nelle ore diurne, si potranno registrare valori massimi più contenuti.

La lunga estate caldissima

Il caldo anomalo nordafricano per i meteorologi è diventato sinonimo di una estate che sembra non voler mettere la parola fine.

Dal mese di maggio si hanno temperature sopra le medie stagionali, quasi metà anno è stato con temperature tipiche del periodo estivo. Una situazione simile ai Tropici, dove su 12 mesi 6 sono caratterizzati da una stagione tipicamente secca e gli altri 6 contrassegnati da una stagione umida.

Tutto questo può essere sicuramente scaturito dai cambiamenti climatici, dove sono sempre più frequenti il problema della siccità e della desertificazione.