Nuova normativa in strada, ti sfilano 655 euro dai portafogli se fai questa manovra

Una multa da 655 euro per tutti coloro che svolgono questa manovra vietata dalla nuova normativa in strada.

Ci sono nuovi obblighi e normative volte a tenere tutto sotto controllo in strada, proprio per garantire la sicurezza quando si transita con un mezzo o a piedi. Le nuove normative del Codice della Strada sono da seguire e conoscere perché applicate in termini di sicurezza – come anticipato – ma anche per evitare delle sanzioni che superano i 655 euro.

Approfondiamo insieme l’argomento?

Codice della strada, ci sono degli aggiornamenti?

Nel momento in cui si conoscono le regole base del Codice della Strada, la maggior parte dei conduttori di un mezzo credono di aver risolto ogni tipo di problematica. In realtà è bene sapere che ci sono continui aggiornamenti e la materia non deve essere mai messa da parte.

L’automobilista è tenuto a mantenere un certo tipo di comportamento in auto, non solo per la sua sicurezza ma anche per preservare quella degli altri. Quante volte ci si ritrova in situazioni dove sembra essere impossibile frenare? Non si ha una buona visuale per svolgere le varie azioni?

Per questo motivo è stato pensato ad un aggiornamento del Codice della Strada, al fine che tutti potessero avere una maggiore consapevolezza in merito alle regolamentazioni e comportamenti da adottare.

Nello specifico, ci sono delle volte in cui l’automobilista non lascia la precedenza dovuta al pedone. Il Codice della Strada si è quindi arricchito di normative e regolamentazioni che possano rispondere a queste domande, soprattutto se i mezzi viaggiano a velocità sostenuta nei pressi di un attraversamento pedonale segnalato.

Nuova normativa in strada: multe sino a 655 euro

Precedentemente, la normativa del Codice della Strada metteva l’accento sul fatto che l’automobilista era obbligato a lasciare passare i pedoni sulle strisce. Quest’ultimo aveva già messo i piedi sulla prima serie di strisce pedonali per richiedere la precedenza e farsi in qualche modo notare dagli automobilisti.

La nuova normativa in strada cambia questa regola, all’art. 191, con la precedenza che spetta al pedone che si trova in prossimità dell’attraversamento pedonale senza che le abbia occupate.

Questo vuol dire che chi guida un mezzo deve rallentare e avere modo di fermarsi al fine di far transitare i pedoni. Ovviamente, questa regola vale solo per gli attraversamenti pedonali e segnalati ma mai dove il pedone non può attraversare o transitare.

Ci sono anche delle situazioni in cui le strisce pedonali sono occupate da auto parcheggiate che impediscono il passaggio o la visuale. In questo caso è bene contattare subito i vigili o gli agenti stradali al fine che possano applicare le sanzioni come da regolamento stradale.

In casi classici dove l’automobilista non lascia la precedenza al pedone, le sanzioni partono da 167 euro e arrivano sino a 655 euro, incrementati se l’agente valuta responsabilità di risarcimento o altro valutato al momento. Non è tutti, i punti sulla patente che vengono decurtati sono sino a 4. Se si parla di omicidio stradale, il caso passa al penale.